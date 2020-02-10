Полиция прокомментировала пьяную драку с участием следователя

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства пьяной драки с участием следователя. Инцидент произошел накануне вечером в Юрьеве-Польском. Видеозапись, на которой один человек ногами пинает другого, появилась в социальных сетях. Сейчас опубликованные в Интернете кадры проверяют правоохранительные органы.

— Информация об инциденте, произошедшем в городе Юрьеве-Польском, доложена руководству УМВД России по Владимирской области. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно изучены все обстоятельства и дана оценка действиям должностного лица, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

На данный момент официальной информации о произошедшем немного. Известно только, что на основании собранных материалов будет принято решение о целесообразности дальнейшего прохождения службы сотрудником органов внутренних дел.

По факту происшествия проводится служебная проверка.

Подробности инцидента публикуют социальные сети. Согласно данным группы «Новости МВД», конфликт начался в местном баре, где накануне мужчины решили выпить. Среди гостей предположительно был и начальник местного следственного отдела. Он якобы и запечатлен на видео. Сообщается, что мужчины знакомы были еще до драки. Один из них якобы проходил потерпевшим по делу, которое вел полицейский. Сейчас один из главных вопросов — кто был зачинщиком конфликта?

Ранее «Призыв» сообщал подробности дерзкого ограбления банкомата в Гусь-Хрустальном районе.

Полина Тарбеева

Фото и видео группы «Новости МВД» в «ВКонтакте»