Полицейские стали участниками флешмоба к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества МВД России объявило о старте масштабного флешмоба «Служили и служим». Участие в нем приняли и правоохранители Владимирской области. Всю неделю в официальных аккаунтах ведомства будут публиковаться интересные истории полицейских о годах их армейской службы. Сотрудники органов внутренних дел вспомнят товарищей и командиров, как принимали присягу, ходили в суточные наряды, строили планы на будущее и заполняли дембельский альбом.

— Приглашаем принять участие в челлендже #СлужилиИслужим не только сотрудников полиции от Калининграда до Владивостока, но и представителей других правоохранительных ведомств. Дорогие защитники Отечества, ждём ваши фотографии и армейские воспоминания. И пусть этот флешмоб объединит всех, кто посвятил жизнь служению Родине! — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для участия в акции необходимо направить в региональное УМВД современную и армейскую фотографии и короткую историю.

Первые истории владимирских полицейских уже размещены на сайтах УМВД по Владимирской области и в официальных группах в социальных сетях. Ранее «Призыв» сообщал, что ко Дню защитника Отечества во Владимире впервые пройдет мужской фестиваль.

Ольга Ефремова

Фото: liter.kz