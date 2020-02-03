Погода во Владимире

Зимняя погода вернется во Владимирскую область в середине недели. Пока же днем синоптики прогнозируют небольшой минус. Во вторник, 4 февраля, днем ожидается минус 2 градуса. Ночью подморозит до минус 7 градусов. Временами снег. Ветер западный с порывами до шести метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что мороз во Владимир принесут холодные ветра Карского моря.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 3
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя