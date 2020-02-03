Погода во Владимире

Прогноз погоды на 4 февраля

Зимняя погода вернется во Владимирскую область в середине недели. Пока же днем синоптики прогнозируют небольшой минус. Во вторник, 4 февраля, днем ожидается минус 2 градуса. Ночью подморозит до  минус 7 градусов. Временами снег. Ветер западный с порывами до шести метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что мороз во Владимир принесут холодные ветра Карского моря.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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