Погода во Владимире

Зимняя погода вернется во Владимирскую область в середине недели. Пока же днем синоптики прогнозируют небольшой минус. Во вторник, 4 февраля, днем ожидается минус 2 градуса. Ночью подморозит до минус 7 градусов. Временами снег. Ветер западный с порывами до шести метров в секунду.