Поэт и офицер Павел Булыгин: жизнь, похожая на роман

Павел Петрович Булыгин родился 23 января (4 февраля) 1896 года во Владимирской губернии. Он прожил всего сорок лет, но каких! Поэт, офицер Русской императорской армии, участник Первой мировой войны и Белого движения, попыток спасения царской семьи и расследования ее убийства, эмигрант и организатор поселения старообрядцев в Парагвае. История его жизни достойна воплощения в большом романе и до сих пор будоражит умы историков, библиографов и просто любознательных людей. Давайте и мы вспомним удивительные перипетии жизненного пути этого неординарного человека.

Поэтическое детство во Владимире

Павел Булыгин происходил из старинного дворянского рода. Его детство прошло в имении Михайловское Гороховецкого уезда. Отец Петр Павлович Булыгин (1858—1915) служил в земстве и баловался писательством. Мать, урожденная фон Бернер, была родом из Польши. В 1900-м отца перевели по службе во Владимир. В губернской столице семья Булыгиных проживала на частной квартире в доме Баснева на Троицкой улице. Павел учился в гимназии и получал стипендию имени Петра Кожина, владимирского и гороховецкого предводителя дворянства.

Это был период символистов, акмеистов, футуристов и имажинистов в русской литературе. На будущего поэта оказали влияние творчество Ахматовой и Гумилева. С детства Булыгин писал стихи о своем любимом Владимирском крае, родной природе, доме, в котором он рос. Он, безусловно, был большим лирическим поэтом, просто не успевшим во всю мощь развернуть свой талант.

Героическая юность

Окончив владимирскую гимназию в 1915 году, Павел Булыгин поступил в Александровское военное училище в Москве, а в 1916-м начал службу в лейб-гвардии Петроградском полку. Уже в августе того же года в чине подпоручика Булыгин отправился на фронт Первой мировой войны. Боевое крещение Павел Булыгин принял на реке Стоход, где была «положена молодежь гвардейских полков». За этот бой раненый юноша был награжден орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость».

Февральскую революцию Булыгин не принял. Совсем ещё молодой человек, не знавший ни любви, ни жизни, стал вдруг свидетелем разгула темных сил.Для борьбы со злом он присоединился к Белой армии и вместе с друзьями-офицерами отправился в Новочеркасск, где поступает на службу в 1-ю бригаду армии генерала Корнилова. В знаменитом Ледяном походе Павел Булыгин был контужен, затем вновь получает ранение.

На службе у царской семьи

Выздоровев, Булыгин предпринял безумную попытку спасения императора Николая II и его семьи из екатеринбургского плена. Однако возглавленный Павлом отряд гвардейской молодежи, набранной в Москве, попался на большевистскую провокацию. В результате Булыгин оказался в екатеринбургской тюрьме, откуда ему вскоре удалось бежать. С Урала он направился во дворце Харакс в Крыму, чтобы сообщить вдовствующей императрицы о судьбе царской фамилии.

Булыгин формирует отряд охраны лиц императорской фамилии — государыни Марии Федоровны и семьи великой княгини Ольги Александровны.

Но вскоре по личному распоряжению вдовствующей императрицы он и сопровождающий его есаул Грамотин отправились в Сибирь — через Черное море, Турцию, Грецию, Францию, Англию, Красное море, Индийский океан, Японию, Владивосток — в ставку адмирала Колчака «для выяснения истинного положения царской семьи». В штабе Верховного Главнокомандующего Белой армии в Омске уже знали, что последний российский монарх, его семья и приближенныерасстреляны. Приказом адмирала Колчака капитан Булыгин и есаул Грамотин стали помощниками и «телохранителями» следователя Соколова, которому было поручено вести «Дело № 20 об убийстве царской семьи».

Конец 1919-го и начало 1920 года, проведенные Булыгиным в Сибири, похожи на хорошо скроенный современный триллер. Здесь было все: интриги, погони, предательства, стрельба, попытки ареста и «счастливый исход» из родной страны под чужим именем. Все это Павел Петрович описал в книге «Убийство Романовых. Достоверный отчет». Причем практически все упомянутые авантюрные приключения находят документальные подтверждения в наших российских спецхранах.

Поиск душевного покоя в Африке

В 1922 году негус (император) Эфиопии Хайле Селассие проехал по Европе, приглашая русских специалистов на службу в свою страну. Поэзия и проза Гумилева, воспевающие это удивительное место, по всей вероятности, и подвигли Павла Булыгина выбрать для своего поселения эту экзотическую, таинственную и православную страну. Она кажется ему идеальной для ухода от действительности, для успокоения души. Тем более несколько его знакомых уже перебрались сюда по зову негуса.

В Эфиопии Булыгин работал военным инструктором в армии Эфиопии и управляющим государственной кофейной плантацией. В начале 1934 года Булыгины покинули Абиссинию и выехали в Прибалтику, где близ Риги жила мать его жены – художницы Агаты Шишко-Богуш. Здесь начался последний и самый загадочный период деятельности Павла Петровича: он возглавил группу старообрядцев — переселенцев из России через Латвию и Литву в Парагвай. Вполне возможно, что в Риге Булыгин встретил кого-нибудь из знакомых по Владимиру или Гороховцу, и те, зная его порядочность, умение общаться с людьми, энергичность и честность, предложили Павлу Петровичу возглавить новое дело.

Последний приют скитальца

Булыгин подружился с Президентом Парагвая Эйсебио Айалой, заручился его согласием принять русских староверов, поддержать их переселение, выделить им земли и кредиты для создания колонии.

«Павлуша строил колонию для русских переселенцев, — писала вдова поэта, — и этому делу отдавал всю свою душу и больше. Он, благодаря дружбе с очень добрым и уютным Президентом страны получил весь материал (доски, кирпичи, цемент, гвозди, инструменты, тес для крыш и т.д.) даром, под свою подписку и честное слово заплатить министерству «когда-нибудь потом». Землю для колонии он для «своих» мужиков тоже получил даром. Колония, созданная Павлушей, была чудесная. Была уже главная улица, почта, лавка, стояли уже кое-какие избы, лес вокруг выкорчевывался. Когда я после смерти моей мамочки приехала, я была просто изумлена, что все было достигнуто за короткий срок. А мужики?.. С самого начала видела я, что за улыбками внешними они хотели все больше и больше вытянуть из Павлуши — жадные были.

Он был в последний год обманут в своих идеях и достижениях.

Он был — и остался — рыцарем прежних времен, бесконечно добрый, очень верующий, щедрый, несмотря на нашу бедность тогда. С Президентом и мужиком он оставайся самим собой, свободен во всем. Он был верен тому, во что он верил до смерти. Он был «барин» в лучшем смысле этого слова, заботливый, добрый к нижестоящим. Поэтому — идеалист, что еще сказать? Таких нет больше на свете!».

В письмах вдовы есть один примечательный эпизод: «Кто-то повалил крест — большой, дубовый, — который Павлуша поставил при въезде в его колонию. Я помню, как он сник как-то, а я старалась его уговаривать… Крест восстановили, но… Павлуши не стало очень скоро после этого…». 17 февраля 1936 года в 10.30 Павел Булыгин скончался от кровоизлияния в мозг.

Возвращение на Родину

Ровно через сто лет со дня рождения и через шестьдесят лет после смерти впервые в России прозвучало имя Павла Петровича Булыгина. Официально оно впервые было произнесено в Москве в Музее книги Российской государственной библиотеки на выставке «Поэты русской эмиграции», открывшейся 16 февраля 1996 г.

В городе Гороховце имя Павел Булыгина носит Современный культурный центр. 7 февраля в 17-й раз там пройдут литературно-краеведческие чтения в память об этом замечательном поэте и человеке.

Подготовила Татьяна Лысова

Фото: ganfayter.livejournal.com