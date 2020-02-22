Подростка выгнали из школы из-за голых лодыжек

14-летнюю ученицу школы № 11 города Владимира завуч отправила домой, потому что та пришла в укороченных брюках. Вопиющий случай произошел накануне каникул. Только сейчас на ЧП отреагировал региональный департамент образования. Проверку провели, факты подтвердили, заместителю директора по воспитательной работе указали на недопустимость подобного поведения.

— Ребенок ходит в обычных черных брюках. Они сейчас все укороченные. На ногах были носки и ботинки. Даже не полностью голые лодыжки, а носки белые. И ведь это не первый случай. До этого завуч выгнала за распущенные волосы. Сколько раз просила показать, где это прописано в уставе школы. Так и не дали почитать, — рассказывает мама подростка Ольга.

Родители считают, что завуч излишне придирается к подростку.

Директор школы Елена Захарова по запросу управления образования написала объяснительную записку. Выяснилось, что локальный акт образовательной организации не соответствует требованиям постановления департамента образования Владимирской области от 26.01.2017 года №2 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся». Чиновники потребовали от школы внести изменения в свой устав. С завучем Ириной Давыдовой провели беседу. Департамент образования рекомендовал городскому управлению образования усилить контроль за деятельностью школы № 11.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирские школы не против новомодных течений в моде среди подростков. И не ругают учеников даже за разноцветные волосы.