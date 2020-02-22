Подростка выгнали из школы из-за голых лодыжек

Завуч посчитал брюки короткими

14-летнюю ученицу школы № 11 города Владимира завуч отправила домой, потому что та пришла в укороченных брюках. Вопиющий случай произошел накануне каникул. Только сейчас на ЧП отреагировал региональный департамент образования. Проверку провели, факты подтвердили, заместителю директора по воспитательной работе указали на недопустимость подобного поведения.

Ребенок ходит в обычных черных брюках. Они сейчас все укороченные. На ногах были носки и ботинки. Даже не полностью голые лодыжки, а носки белые. И ведь это не первый случай. До этого завуч выгнала за распущенные волосы. Сколько раз просила показать, где это прописано в уставе школы. Так и не дали почитать, — рассказывает мама подростка Ольга.

 Родители считают, что завуч излишне придирается к подростку.

Директор школы Елена Захарова по запросу управления образования написала объяснительную записку. Выяснилось, что локальный акт образовательной организации не соответствует требованиям постановления департамента образования Владимирской области от 26.01.2017 года №2 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся». Чиновники потребовали от школы внести изменения в свой устав. С завучем Ириной Давыдовой провели беседу. Департамент образования рекомендовал городскому управлению образования усилить контроль за деятельностью школы № 11.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирские школы не против новомодных течений в моде среди подростков. И не ругают учеников даже за разноцветные волосы.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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