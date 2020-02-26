Подорлик Задира летит к Персидскому заливу

Большой подорлик по имени Задира, рождённый на территории Клязьминско-Лухского заказника, летит к Персидскому заливу. Краснокнижная птица Владимирской области провела зиму в центральной части Аравийского полуострова, а сейчас продолжает свой путь. Отследить маршрут Задиры орнитологам позволяет GPS-трекер, которым был помечен подорлик. Как рассказал «Призыву» доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского государственного университета, к.б.н. Владимир Мельников, впереди у Задиры еще немало перелетов.

— Орлы начинают размножаться не ранее 3 лет, а чаще в 5-7 лет. Так что путешествовать Задира будет ещё года три, как минимум. До тех пор, пока не найдет и займет свою гнездовую территорию, — уточнил Владимир Мельников.

Подорлик Задира получил свой личный GPS-трекер в конце июля прошлого года.

Мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось во Владимирской области впервые. Помеченный птенец большого подорлика оказался самцом. Ему было также надето кольцо с индивидуальным номером, взято несколько перьев для генетического анализа и сняты промеры крыла, хвоста, цевки и клюва. Птенец является чистым представителем своего вида, не гибридом, что дает надежду орнитологам на сохранение популяции большого подорлика.

Ранее «Призыв» сообщал, что редкую владимирскую птицу отследили в Турции.

Ольга Ефремова

Фото Ю.А. Буяновой