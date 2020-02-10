Почти четыре десятка человек заболели гриппом за неделю

Вирусы продолжают атаковать жителей Владимирской области. За минувшую неделю в регионе зафиксировано сразу 36 случаев гриппа. Среди них 11 случаев свиного гриппа АH1N1 (2009) и 25 — гриппа В. Все они подтверждены лабораторно. Также по региону циркулируют аденовирусная инфекция и парагрипп. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего же за прошедшую неделю зарегистрировано 13 349 случаев острых респираторных вирусных инфекций, среди заболевших 9 105 детей.

Больше всего болеют во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

В целом же эпидпорог по региону превышен на 27,3%. Из-за вирусов полностью закрыты 27 групп в 17 детских садах, приостановлен учебный процесс в 119 классах сорока школ, полностью закрыты 7 школ.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителя Владимира госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Ольга Ефремова

Фото: thesun.co.uk