Почти 150 килограммов запрещенных груш пустили под пресс

144 килограмма груш сорта «Конференция» уничтожены на Марьинском полигоне. Подозрительные фрукты нашли в складском помещении в Коврове во время рейда сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области и таможни. Ревизоры зафиксировали на упаковочной таре следы срыва этикеток и перемаркировки.

Владелец продукции не представил какие-либо товаросопроводительные документы.

В прошлом году во Владимирской области было изъято и уничтожено около 14 тонн запрещенных к ввозу на территорию РФ продуктов. В текущем году рейды будут продолжены, уточняет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Ранее «Призыв» сообщал, что благодаря системе «Меркурий» сотрудники ведомства обнаружили партию просроченного мяса в детском саду Селивановского района.

Ольга Ефремова

Фото и видео пресс-службы регионального управления Россельхознадзора