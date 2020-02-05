Почему детям в школе скучно, и нужно ли их развлекать?

«В школе скучно. Идет, как на каторгу. На уроках заснуть можно!» — все чаще подобные утверждения слышатся из родительских уст. Мамы и папы считают, что педагоги недостаточно хорошо развлекают их чад, материал преподают без использования креативного подхода. В свою очередь, педагоги парируют: учеба – это серьезный процесс, и тут не место играм. Если на занятиях только играть, то овладеть серьезными знаниями и навыками просто невозможно. Кто же прав в этом споре? Как родители сами превращают ребенка в существо, постоянно требующее развлечений, почему их избыток вреден и нужна ли игра на уроках, разъясняет психолог Наталия Фельдман.

Расшифровка программы:

Существуют два полярных мнения. Условно назовем их педагогическое и родительское. Родительское: учиться должно быть легко и интересно. Педагогическое: учеба – это сложный системный процесс. И здесь не место развлечению. Дети должны усваивать школьную программу.

Кто тут прав? Никто и все. Почему? Конечно, для того чтобы мы усвоили любое знание, в мозгу должны образоваться устойчивые нейронные связи. Как они формируются? Что должно произойти, чтобы мы что-то запомнили?

Первое – многократное повторение. Это способ, который используется в школе уже не одно столетие. И начиналось все с банальной зубрежки. Много ли знаний оставалось? Нет. Ребенок механически воспроизводил заученный им текст, но не умел анализировать, выделять главное, делать выводы.

Это те классические аналитические операции, которым учат уже в подготовительной группе детского сада сейчас. И этим наша современная школа отличается от школы 100-120 лет назад.

С другой стороны, работает ли современная тенденция «все должно быть весело и через игру» на долгосрочную стратегию? Нет. Чем хороша игра? Она вызывает интерес, любопытство, рождает эмоции. Когда мы получаем информацию в сочетании с эмоцией, информация запоминается лучше.

Начинать надо с эмоциональных игровых моментов, которые вызывают интерес. Но дальше мы должны переключаться на логические процессы. Иначе ребенок не научится трудиться, систематизировать.

Когда ребенок с младшего возраста привыкает к тому, что с ним играют, его развлекают, что он просто участник событий, то малыш становится объектом воздействия. Будет ли у него развиваться любопытство? А зачем? Все вокруг всё делают за него.

И, конечно, когда такой ребенок приходит в школу, ему становится скучно. Что такое, например, овладение письмом? Это сложный навык. Монотонное занятие, которое требует усилий не только на уровне мелкой моторики, включается еще очень много процессов.

Я не говорю, что игровые моменты не нужны. Он нужны даже в старшей школе. И их единственная задача – вызвать интерес и любопытство. Создать ту самую эмоциональную включенность, с которой дальше сложный материал будет выстраиваться в систему и укладываться в голове ученика любого возраста.

Если в 1-м классе играют, потому что деятельность только-только становится учебной, то в старших классах это уже любопытство исследователя, человека, который соприкасается с наукой. Интересуется тем, как устроен окружающий мир. Уровень игры и эмоционального вовлечения должен решать только одну задачу – заинтересовать.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: nastroy.net