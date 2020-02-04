Плату за вывоз мусора в январе выставили по полной

Сегодня утром большинство владимирцев обнаружили в почтовых ящиках единую платежку с новой услугой — обращение с ТКО. Тариф максимальный — 109, 9 рубля с человека для многоквартирных домов в городской черте. Именно эту предельную ставку утвердили эксперты департамента цен и тарифов администрации Владимирской области. Вопреки ожиданиям жителей и требованиям городских властей региональный оператор «Биотехнологии», действующий в кластере № 2 (г. Владимир, г. Ковров, ЗАТО г. Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский, Суздальский районы), не снизил плату за январь. Квитанция от единого расчетного центра (ЕРИЦ), с которым регоператор заключил договор, пришла с непривычным опозданием.

Единая платежка от ЕРИЦ пополнилась новой услугой — обращение с ТКО.

Владимирцы получали единую платежку от ЕРИЦ с одной услугой — взносом за капремонт. Теперь добавилась новая коммунальная услуга. Ставки на нее рассчитаны не за квадратный метр, а с человека. До последнего плательщики надеялись, что регоператор трезво оценит качество своей работы и ограничится не только извинениями и очередной порцией обещаний наладить график вывоза мусора. Но снижения платежа не случилось. Впрочем, как и перерасчета, который выполняется по факту некачественно предоставленной услуги.

В квитанции не указаны сроки оплаты. Но на эту коммунальную услугу действуют федеральные требования — до 10 числа. На подъездах многоквартирных домов висели объявления с призывом не платить по счетам за вывоз мусора. И многие всерьез задумываются над этим предложением. Но стоит отметить, что со второго месяца неплатежей поставщик начинает считать пени, а по исходу шести месяцев позовут в суд.

Как «Призыв» сообщал ранее, в последний раз на встрече городских властей и регоператора «Биотехнологии» были озвучены новые сроки решения проблем с вывозом мусора. С 5 февраля компания пообещала делать это ежедневно. «Призыв» готовится к очередному рейду, чтобы проверить, сдержит ли регоператор свое слово.