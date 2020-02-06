Платежи за горячую воду подскочили от 1 до 19%

Жители Владимирской области получили счета за горячее водоснабжение с существенным ростом. Максимальный скачок – на 19% с лишним произошел у части жителей Вязников и Лакинска. На 16,5% подрос платеж во Владимире. Это шокировало собственников жилья. Все уже давно запомнили, что тарифы повышаются только со второго полугодия. А тут такой квиток за первый месяц нового года. Причем люди не могут найти концов, откуда взялись такие суммы. Никакой информации ни в квитках, ни в прессе, ни от властей. Абсолютная тишина. И даже когда жители недовольно зашумели, ни администрации, ни энергетики не торопились с разъяснениями. Люди написали заявления в жилищную инспекцию и прокуратуру. Ждут вменяемых ответов.

— Совершенно не понимаем, как может быть такой рост платежей, и никто об этом не говорит. Почему цифры в объемах воды оказались большими, хотя все осталось по-прежнему. Почему за подогрев воды мы платим не меньше тепловой энергии, — задаются вопросами жители микрорайонов Оргтруд и Доброе.

На сайте департамента цен и тарифов администрации области все тарифные решения находятся в открытом доступе. Но найти что-то вразумительное по теме не удалось. Информация о пересмотре тарифов с первого полугодия только подогрела негодование жителей. Энергетики тоже не внесли ясности в тему.

— Тарифы не повышались. Они увеличиваются раз в год с 1 июля. Если у наших клиентов у кого-то произошло повышение, то необходимо смотреть в связи с чем. Если изменились нормативы потребления услуги, то необходимо обращаться к органу, который их установил. Это департамент цен и тарифов, — рассказал «Призыву» директор по биллингу компании «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.

Энергетики винят во всем нормативы.

Под конец рабочего дня 5 февраля на сайте департамента опубликовали информацию о введении единых нормативов на территории всей области. Оказалось, что они на горячую и холодную воду вступили в силу с 1 января, а на отопление начнут действовать с 1 июля 2020 года.

— Правилами устанавливается обязательная дифференциация нормативов: по холодному и горячему водоснабжению — по типу благоустройства жилого помещения и по отоплению — по году постройки, этажности и материалу стен дома. В связи с этим объем потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению у жителей области, проживающих в схожих по конструктивным особенностям многоквартирных домах и оплачивающих услуги по нормативу, значительно отличался, — сообщает департамент цен и тарифов.

Не все муниципалитеты ощутили такой скачок платежей за воду. Единые нормативы в качестве эксперимента вводились в 64 муниципальных образованиях области еще с 1 июля 2017 года. Тогда люди тоже возмущались, но не так громко и не в социальных сетях, как сейчас.

Департамент цен и тарифов предлагает жителям подсчитать свои расходы на комуслуги и, если они превышают предельный индекс изменения платы граждан (в пределах 4%), то им положена компенсация. Новый вид соцподдержки носит заявительный характер. Как «Призыв» сообщал ранее, в региональном бюджете на доплаты предусмотрен 131 миллион рублей. Решение о компенсации принимает департамент цен и тарифов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»