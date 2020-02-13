План ремонта дворов сокращен

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Приоритеты сместились
В этом году существенно снизилась бюджетная поддержка на благоустройство дворовых территорий. Во Владимире сумма финансирования ремонтных работ уменьшилась от прошлогодних показателей сразу на 10 миллионов рублей, до 37 миллионов рублей. Приоритеты сменились от дворов к скверам. Региональные власти, которые распределяют субсидии между муниципалитетами, сегодня уделяют больше внимания общественным пространствам, нежели дворам. Слишком мало населения вовлечено в благоустройство дворов в отличие от скверов и парков. Показатели для выполнения нацпроекта — главное для властей на местах.
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Дворовая арифметика
Во Владимире находится 2347 многоквартирных жилых дома. Только 64% (или 1505 дворов) благоустроены. По данным администрации города, в домах с приличными дворами проживаютт 205 тысяч человек, что составляет 58% от общей численности населения города Владимира. Требуют ремонта 629 дворовых территорий. Ежегодно в программу благоустройства заявляются до 300 дворов. В этом году в нее попали 25 территорий. Это на 4 больше прошлогоднего. Все дворы участвовали в предыдущих отборах, но дождались своей очереди только сейчас.
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От 80% до нуля
Во дворах жилых домов катастрофически не хватает детских площадок. Ежегодно общественные организации и бизнес-компании презентую новые объекты для собственников жилья за свой счет. Но их возможности не соизмеримы с потребностями. Поэтому бюджетное финансирование мероприятий по установке детских игровых элементов и тренажеров было серьезной поддержкой. Пусть даже собственникам приходилось платить 20% от суммы. А в этом году в программу благоустройства заявиться с этими желаниями можно, но придется платить все 100%. Неудивительно, что никто из участников не захотел. Все 25 дворов выбрали минимальный перечень с 3%-ным финансированием.
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Собственник во главе угла
Заявки на участие в программе формирования комфортной городской среды принимают в управлении ЖКХ. Телефон справочной ведомства — 53-18-98. Документы направляют управляющие компании, председатели ТСЖ, старшие по дому. Необходим протокол общего собрания собственников, в котором большинство выражает согласие проводить и финансировать благоустройство, пусть даже и в размере 3% от сметы. Собственники жилья контролируют все работы. Без их одобрения и согласования ремонт не принимается. Заместитель главы администрации Сергей Литвинкин отметил, что собственники так ревностно относятся к работам на их территории, что даже контролерам от мэрии не дают вмешиваться.
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Жалоб на ремонт дворов масса
Не ремонтируют дворы — плохо, но и ремонтируют тоже не очень хорошо. Претензий к подрядчикам предостаточно. Тут и вспоминаются чиновники из управления и департамента ЖКХ, которых можно привлечь на помощь в качестве сторонних контролеров. Где от собственников жилья можно отмахнуться, там поднажмут чиновники. В прошлом году по итогам благоустройства жители обнаружили массу недостатков. Образовались лужи на новом асфальте, скривились поребрики, не закрепили лавочки и урны. Власти не перечисляют средства подрядчикам до тех пор, пока не будут устранены все недостатки.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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