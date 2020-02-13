План ремонта дворов сокращен

Не ремонтируют дворы — плохо, но и ремонтируют тоже не очень хорошо. Претензий к подрядчикам предостаточно. Тут и вспоминаются чиновники из управления и департамента ЖКХ, которых можно привлечь на помощь в качестве сторонних контролеров. Где от собственников жилья можно отмахнуться, там поднажмут чиновники. В прошлом году по итогам благоустройства жители обнаружили массу недостатков. Образовались лужи на новом асфальте, скривились поребрики, не закрепили лавочки и урны. Власти не перечисляют средства подрядчикам до тех пор, пока не будут устранены все недостатки.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»