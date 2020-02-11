План ремонта дворов и парка «Добросельский» утвержден

Владимирская мэрия определилась с планом ремонта дворов и общественных пространств. В список вошли 25 дворовых территорий и один-единственный парк — «Добросельский». Потребовалось больше времени на обсуждение проектов благоустройства, так как в случае с дворами для жителей радикально изменились условия, а в случае с парком местные власти ждали финансовой поддержки от области.



В этом году заявилось небывало малое число участников – всего 129 дворов. В прежние годы было вдвое-втрое больше. Все потому, что жителям отказано в бюджетной поддержке при установке детских площадок, ограждений, озеленении. Теперь собственникам жилья предлагают все это делать за свой счет. Сохранили минимальный перечень (асфальтирование, освещение, лавочки и урны), добавив только экопарковки. За все это жителям придется заплатить 3% от сметы.

В 2020 году обновят 25 дворов на 37 миллионов рублей.

Число дворовых территорий по сравнению с прошлым годом выросло с 21 до 25, но сумма вложений уменьшилась на 10 миллионов рублей.

Не сложилось и с парком. Финансовой помощи из области не предвидится. Поэтому 75 миллионов из городского бюджета хватит только на первый этап. Но сделать обещают немало: пешеходные и велосипедные дорожки, разновозрастные детские площадки, скейт-парк с пунктом проката инвентаря. Появятся новые цветники и освещение.

Как «Призыв» сообщал ранее, региональные власти торопят муниципалитеты с проектами благоустройства скверов и парков. К работам приступят уже в апреле.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»