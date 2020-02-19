Пешеходный переход в Юрьевце сотрут к марту

Спорную «зебру» на перекрестке в микрорайоне Юрьевец уберут к началу весны. Федеральные дорожники сотрут разметку и поставят ограждения вдоль проезжей части. Сроки закрытия перехода переносили из-за обращений общественников. Они настояли на том, чтобы в соседний подземный переход, по которому Упрдор предложил ходить жителям, добавили освещения. Четыре дополнительных фонаря поставят в ближайшее время.

Все «зебры» на трассе закроют к 2021 году.

Пешеходов и автомобилистов разлучат на трассе в черте Владимира в течение ближайших двух лет. Дороги оставят машинам, а людей направят на уровень выше или ниже.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»:

Все наземные переходы в одном уровне мы должны убрать.

В соответствии со сводом правил на автомобильных дорогах с 4 полосами движения должны быть переходы в разных уровнях.

Капремонт «Пекинки» завершат к сентябрю 2020 года. К этому времени на перекрестке у Безыменского появится еще один надземный переход. Таким образом, на 11-километровом участке дороги не останется ни одной «зебры».

Такая же история произойдет к 2021 году и на участке от поворота на Южный обход до ГИБДД. Уберут в том числе и оживленный переход у гипермаркета «Лента».

Ремонт подземного перехода в Юрьевце, на чем настаивали в администрации Владимира, пройдет в этом году. Два года назад его передали из муниципальной в федеральную собственность. Успели сделать пока водоотвод. В то время как ремонты «подземок» в самом городе тоже далеки от идеала.

Как «Призыв» сообщал ранее, изменится схема движения на перекрестках Безыменского, Суздальском проспекте и Горького. Федеральные дорожники приступят к работам в апреле.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»