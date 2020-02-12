Пешеходный переход в Юрьевце решили пока не закрывать

Закрытие пешеходного перехода в Юрьевце пока откладывается. Федеральные дорожники ликвидируют «зебру» на трассе М-7 «Волга» в районе примыкания улицы Институтский городок только после того, как отремонтируют подземный переход. Сейчас он находится в плачевном состоянии. Местные жители рассказали «Призыву», что ходить через этот переход опасно: ступени очень скользкие, при входе часто скапливается вода.

После переговоров с мэрий федеральные дорожники согласились сначала провести ремонтные работы в переходе, который был им передан на баланс еще в 2018 году. Чтобы переход стал удобным и безопасным для пешеходов, там необходимо восстановить гидроизоляцию, ступеньки, нормальное освещение и отремонтировать пандусы для детских и инвалидных колясок.

Ранее «Призыв» сообщал, что Упрдор «Москва — Нижний Новгород» назвал пешеходный переход в Юрьевце опасным. В 2016-2019 годах на переходе зафиксировано 26 ДТП. 36 человек получили ранения, один погиб.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru