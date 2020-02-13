Первый зубр переехал на ПМЖ в Мещеру

Первый зубр поселился в демонстрационном вольерном комплексе национального парка «Мещера». Животное на безвозмездной основе передали из закрывшегося нижегородского зоопарка «Мишутка». Перевозили зубра в транспортировочной клетке более 5 часов. Самым сложным оказалось выпустить животное из клетки.

— Для этого нужно было манипулятором снять клетку с борта грузовика и поместить на территории вольера. Работа осложнялась тем, что зубр постоянно раскачивал клетку. Но наши сотрудники сделали все очень аккуратно, — рассказала пресс-служба национального парка «Мещера».

Вольер для зубров был построен в деревне Савинская в прошлом году.

Вступив на мещерскую землю, зубр повел себя спокойно. Сразу же нашёл себе корм — сухие ветки молодой березки. Однако, уходя в глубь леса, зверь повалил молодую сосну, показав, кто здесь хозяин. Сотрудники национального парка обратились к местным жителям с просьбой лишний раз не тревожить животное и не пытаться кормить с рук.

— Если хотите угостить нового обитателя мещерских лесов — передайте корм дежурным госинспекторам, и они покормят его при вас, — говорится в сообщении.

Ранее «Призыв» сообщал, что Клязьминско-Лухский заказник приглашает на экскурсии к зубрам. Зимой они не прочь посетить кормушку. Главный деликатес для зубров — зерно, за которое они готовы терпеть даже присутствие людей.

Ольга Ефремова

Фото: zoolog.guru