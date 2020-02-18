Первый загородный дом для слепоглухих откроется в Меленковском районе

В селе Ляхи Меленковского района распахнет свои двери первый загородный дом для реабилитации слепоглухих людей под названием «Тихий свет». Открытие запланировано на весну. Поселятся в доме слепоглухие инвалиды. Все они одиноки и находятся в тяжелом физическом состоянии. Каждому нужен особый уход и забота. Первыми жителями «Тихого света» станут Сергей и Галина. Оба не слышат и не видят. У Галины есть мечта, успеть прогуляться по снегу. Сейчас у нее такой возможности нет. Женщина живет на 14 этаже и самостоятельно выйти на улицу просто не может. Сергей не выходил на улицу уже 10 лет. Близких у него нет. Андрей родился глухим, а в 2008 году, после операции на глаза, потерял и зрение. И еще у него серьезные проблемы с ногами.

— У Сергея 20 февраля будет юбилей — 60 лет! И очень хочется, чтоб он встретил его в дружеской и тёплой обстановке, — выразила надежду руководитель учреждения Светлана Бредихина.

Реконструкция дома для слепоглухих сейчас подходит к завершению.

Остались кое-какие работы по внутренней отделке и благоустройству. И здесь без помощи неравнодушных жителей Владимирской области не обойтись. Дело в том, что благотворительный проект реализуется без поддержки государства, исключительно за счет пожертвований и спонсорской помощи. Чтобы обустроить дом, необходимы столы, стулья, стиральная машина, посуда, небольшой диван, сушилка для белья. Помочь можно и финансово. Все необходимые для перечисления средств реквизиты можно найти на сайте Дома для слепых «Тихий свет».

Ранее «Призыв» рассказывал о мерах поддержки и льготах, на которые могут рассчитывать инвалиды Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: tihiysvet.ru