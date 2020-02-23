Первый брутальный фестиваль прошел во Владимире

Во Владимире прошел первый фестиваль мужского творчества. Показать свои навыки и товар лицом захотели несколько десятков участников. Художники, скульпторы, инженеры, музыканты свой праздник, День защитника Отечества, решили отметить в Центре культуры и искусства на Соборной. «Призыв» прошелся по самым ярким местам фестиваля.

Владислав Мазанов (на заглавном фото) — гитарный мастер. Во Владимире этим ремеслом занимается уже больше 6 лет, по образованию он музыкальный педагог. В своей мастерской Владислав изготавливает гитары на заказ. Но в большей степени всё-таки их ремонтирует — все струнно-щипковые инструменты, в том числе бас-гитары, скрипки, балалайки и виолончели. Его услуга востребована среди владимирских музыкальных школ. Починить свои инструменты приезжают даже музыканты из Москвы. Владислав уверен, что на гитаре в первую очередь надо играть, а не вешать на стену и любоваться. Поэтому мастер дает свои рекомендации по уходу за инструментом. Во-первых, хранить в чехле, даже дома, почаще менять струны и ухаживать за деревом.

– Гитары приносят с разными поломками. На одну акустическую просто сели, продавили корпус. Приносили гитары с оторванной «головой», дети уронили. В таком случае зачастую приходится вырезать новый гриф, — говорит Владислав Мазанов. — Любят, когда на корпусе видна текстура дерева. У ясеня она очень красивая. Мы все привыкли видеть сосну, а тут ценная порода древесины. Есть амарант, он красного цвета.

А вот Роман Комков в своем творчестве предпочитает использовать дуб. Из этого дерева он вырезает деревянные украшения, обереги. Материал собирает из валежника. Роман признается, что пока свою продукцию он больше дарит, чем продает. Участвовать в ярмарках стал недавно.

— Мне нравится срез дуба, он такой контрастный, темный, его рисунок вдохновляет. А когда его отшлифуешь, он становится очень гладкий, блестящий, его даже покрывать ничем не надо, — рассказывает мастер.

Самым оживленным местом на фестивале был технический уголок. Посетителей выставки за ноги хватал проезжающий робот «клавбот». Его собрали воспитанники владимирского «Кванториума».

— Главное, чтобы дети поняли, как элементы робота взаимодействуют друг с другом, моторы, управление, датчики. Как это всё можно собрать вместе и запрограммировать, — говорит Дмитрий Богословский, инженер хайтек-цеха. — Если такого робота развить, доработать, его увеличенная и усиленная версия может использоваться для проведения спасательных операций.

Тем временем, пока одни дети пытались поймать летающий дрон, внимание других приковал 3D-принтер, который из пластика распечатывал бабочку. Вся конструкция выполнена на шарнирах, она подвижна. Чтобы распечатать одну бабочку, потребуется около 2 часов. Важно, что в качестве материала используется биоразлагаемый пластик. Он совершенно не пахнет, поэтому безопасен для детей. Из минусов – чувствительность к повышенной температуре и внешним осадкам.

Среди брутальных разработок и мужского ассортимента нашлось место и «женским» вещам. Например, к 8 Марта владимирские кузнецы уже начали ковать железные розы. В отличие от живых, они не завянут, останутся на вечную память, говорит Артем Панферов, мастер художественной мастерской.

— У нас заказывают всё что угодно, например, балясины на перила. Для одного кафе заказали сделать лиру из металла, она будет там использоваться в качестве подсвечника. Один из последних сложных ювелирных заказов – это дерево. Нам предстояло выковать каждую его веточку. А металл тонкий, его можно было сжечь, — рассказывает кузнец.

Несмотря на заявленную «мужественность» фестиваля, среди участников было много женщин. Посетителям были представлены мягкие игрушки, украшения, милые сувениры с котиками. Ведь 8 Марта уже не за горами! Хотя стальные розы и серенада под бас-гитару тоже будет в тему.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»