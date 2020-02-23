Первый брутальный фестиваль прошел во Владимире

Мужчины показали свои сильные творческие стороны

Во Владимире прошел первый фестиваль мужского творчества. Показать свои навыки и товар лицом захотели несколько десятков участников. Художники, скульпторы, инженеры, музыканты свой праздник, День защитника Отечества, решили отметить в Центре культуры и искусства на Соборной. «Призыв» прошелся по самым ярким местам фестиваля.

Владислав Мазанов (на заглавном фото) — гитарный мастер. Во Владимире этим ремеслом занимается уже больше 6 лет, по образованию он музыкальный педагог. В своей мастерской Владислав изготавливает гитары на заказ. Но в большей степени всё-таки их ремонтирует — все струнно-щипковые инструменты, в том числе бас-гитары, скрипки, балалайки и виолончели.  Его услуга востребована среди владимирских музыкальных школ. Починить свои инструменты приезжают даже музыканты из Москвы. Владислав уверен, что на гитаре в первую очередь надо играть, а не вешать на стену и любоваться. Поэтому мастер дает свои рекомендации по уходу за инструментом. Во-первых, хранить в чехле, даже дома, почаще менять струны и ухаживать за деревом.

– Гитары приносят с разными поломками. На одну акустическую просто сели, продавили корпус. Приносили гитары с оторванной «головой», дети уронили. В таком случае зачастую приходится вырезать новый гриф, — говорит Владислав Мазанов. — Любят, когда на корпусе видна текстура дерева. У ясеня она очень красивая. Мы все привыкли видеть сосну, а тут ценная порода древесины. Есть амарант, он красного цвета.

А вот Роман Комков в своем творчестве предпочитает использовать дуб. Из этого дерева он вырезает деревянные украшения, обереги. Материал собирает из валежника. Роман признается, что пока свою продукцию он больше дарит, чем продает. Участвовать в ярмарках стал недавно.

Мне нравится срез дуба, он такой контрастный, темный, его рисунок вдохновляет. А когда его отшлифуешь, он становится очень гладкий, блестящий, его даже покрывать ничем не надо, — рассказывает мастер.

Самым оживленным местом на фестивале был технический уголок. Посетителей выставки за ноги хватал проезжающий робот «клавбот». Его собрали воспитанники владимирского «Кванториума».

Главное, чтобы дети поняли, как элементы робота взаимодействуют друг с другом, моторы, управление, датчики. Как это всё можно собрать вместе и запрограммировать, — говорит Дмитрий Богословский, инженер хайтек-цеха.  — Если такого робота развить, доработать, его увеличенная и усиленная версия может использоваться для проведения спасательных операций.

Тем временем, пока одни дети пытались поймать летающий дрон, внимание других приковал 3D-принтер, который из пластика распечатывал бабочку. Вся конструкция выполнена на шарнирах, она подвижна. Чтобы распечатать одну бабочку, потребуется около 2 часов. Важно, что в качестве материала используется биоразлагаемый пластик. Он совершенно не пахнет, поэтому безопасен для детей. Из минусов – чувствительность к повышенной температуре и внешним осадкам.

Среди брутальных разработок и мужского ассортимента нашлось место и «женским» вещам. Например, к 8 Марта владимирские кузнецы уже начали ковать железные розы. В отличие от живых, они не завянут, останутся на вечную память, говорит Артем Панферов, мастер художественной мастерской.

У нас заказывают всё что угодно, например, балясины на перила. Для одного кафе заказали сделать лиру из металла, она будет там использоваться в качестве подсвечника. Один из последних сложных ювелирных заказов – это дерево. Нам предстояло выковать каждую его веточку. А металл тонкий, его можно было сжечь, — рассказывает кузнец.

Несмотря на заявленную «мужественность» фестиваля, среди участников было много женщин. Посетителям были представлены мягкие игрушки, украшения, милые сувениры с котиками. Ведь 8 Марта уже не за горами! Хотя стальные розы и серенада под бас-гитару тоже будет в тему.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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