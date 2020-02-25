Перинатальный центр в Коврове выставили на торги

Перинатальный центр в Коврове будут строить 20,5 месяцев. Контракт на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1 выставлен на торги на сайте госзакупок. Двухлетнее строительство объекта здравоохранения обойдется в 1 миллиард рублей. Учреждение появится не на пустом месте, собираются перепланировать старый больничный корпус, который начали возводить еще в 80-х годах прошлого века. Это будет пятиэтажный центр с полным набором услуг для беременных и родивших женщин.

Новый акушерский корпус рассчитан на 75 человек.

На первом этаже расположится приемное отделение, фильтр, смотровые, залы для торжественной выписки, помещения для приема посетителей. С отдельным входом будут клинико-диагностическая лаборатория и бактериальная лаборатория.

Второй этаж рассчитан на дневной стационар и отделение патологии беременных на 40 коек. На третьем этаже разместится отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с двумя палатами совместного пребывания матери и ребенка. На четвертом этаже будут палата новорожденных на 6 кроваток; палата реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 6 кувезов, а также послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка на 16 коек. А вот родовые отправили на пятый этаж. Операционные будут находиться здесь же.

Если торги и работа подрядчиков сложатся удачно, то открыть перинатальный центр планируют к концу 2021 года. Но из опыта прошлых лет такие масштабные бюджетные объекты всегда строятся с трудностями. Взять перинатальный центр во Владимире, школы в Кольчугино, Владимире, спортивные объекты в Суздале, Судогде, Петушинском районе.

Как «Призыв» сообщал ранее, ЭКО подарило владимирским семьям 202 малыша. Еще в этом году возможность стать родителями получат 900 семей.