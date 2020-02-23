Переполненные мусорные контейнеры во Владимире требуют закопать

Жителей Владимира заставляют забыть прогрессивные способы уборки мусора, потому что у нового регионального оператора нет ресурсов. Речь, прежде всего, идет о подземных контейнерах, которые сейчас мэрия требует закопать. Углубленные контейнеры ставили в маленьких дворах, где негде повернуться и даже места для детской площадки нет. Они сейчас стоят заколоченными, рядом, едва помещаясь на площадках, стоят новые баки.



Возможность продолжить современные методы уборки мусора у «Биотехнологий» была. Руководитель компании «Спецтранс» Антон Сивков сообщил, что был готов продать спецтехнику для вывоза отходов из таких контейнеров. Новая машина стоит 12 миллионов рублей, а предложили за 3,5 миллиона рублей. Но представитель регоператора назвал только одну цену – 1 миллион рублей. Руководители предыдущих мусоровывозящих компаний сообщили, что все переговоры ведутся таким образом – продать за бесценок. Именно поэтому ни «Спецтранс», ни «УНР-17» ни сдают, ни продают технику компании «Биотехнологии».

Виктория Панфилова, директор компании «УНР-17»:

Эти контейнера, их около 70, до сих пор находятся во дворах.

Большая часть с Нового года ни разу не вывозилась. Какие-то пытались вывозить.

Это к вопросу о нарушении законодательства о вывозе.

Регоператор «Биотехнологии» имеет адреса этих углубленных контейнеров. Они законно включены в территориальную схему.

А сейчас администрация заставляет демонтировать за счет жителей эти контейнерные площадки.

Потому что банально «Биотехнологии» не может найти 3,5 миллиона на эту технику.

У регоператора нет техники для обслуживания углубленных контейнеров.

Ситуацией с прекращением раздельного сбора мусора и ликвидацией подземных контейнеров заинтересовались общественники. Полина Вахотина сказала, что все это кажется ей абсурдным: «Все равно, что у ребенка отобрать горшок и заставить ходить в штаны. А потом, если будешь хорошо себя вести, горшок вернут».

Как «Призыв» сообщал ранее, регоператор не торопится сделать перерасчет, тогда как предыдущие мусоровывозящие компании делали это добровольно. И администрация с надзорными инстанциями тоже охотно привлекала их к ответственности за малейшие сбои в работе.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»