Перекрестки на «Пекинке» расширят

В этом году федеральные дорожники собираются радикально поменять схему движения на пересечении «Пекинки» и Суздальского проспекта. Появятся разворотные полосы, проезжая часть станет шире. Работы на федеральной трассе в черте города возобновятся уже в апреле. Все силы бросят на три оживленных перекрестка: Горького, Безыменского и Суздальский проспект.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»:

Что касается перекрестка на Суздаль, Иваново, он еще не был в работе.

У нас есть договоренности, что мы там делаем обгонные левые повороты, разворачиваем полностью транспорт.

Убираем светофор на улице Безыменского. Полностью приводим перекресток в нормативное состояние.

Основной поток транспорта перебросят ближе к гипермаркету «Глобус». На Безыменского поставят модульный надземный переход и оставят правые съезды и выезды.

Все работы на «Пекинке» планируют завершить к августу 2020 года.

Большой фронт работ запланирован на Горького. Как только во Владимире будет завершен отопительный сезон, дорожники приступят к выносу коммуникаций за пределы проезжей части. Сети водоканала переносили прошлой осенью. Подрядчик не ожидал, что на участке ремонта так много коммуникаций. Пришлось переносить сроки завершения капремонта «Пекинки». На Горького сделают переходно-скоростные полосы, модернизируют светофоры и наружное освещение.

Как «Призыв» сообщал ранее, ветер срывает с «Пекинки» растяжки с дорожными знаками. Подрядчик по весне обещает все заменить.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»