Переходам Владимира созвучна морфема «ху»

Это хорошо, что зима нынче малоснежная и тёплая. Впрочем, ещё не вечер. И если вдруг завьюжит, закрутит, трудно придётся тем, кому нужно пересечь «Пекинку» по надземным переходам. Их во Владимире почему-то делают открытыми, продуваемыми всеми ветрами. Почему вдруг в нашем климате предпочитают эти конструкции, которые больше подошли бы бесснежным южным регионам, сказать трудно. У автора «Бредешка» Николая Лившица родилась на этот счёт почти фантастическая идея.

Расшифровка программы:

Переведи меня через Майдан. Во Владимире актуальнее другой сюжет: переведи меня на РТС. Или на Содышку, но с Содышкой сложнее, она в стихотворный размер не укладывается. А так эти надземные переходы через «Пекинку» — один открытый, другой строящийся — одинаково опасны и труднопреодолимы в зимний период. Они открытые, вот в чём их беда.

Ну что такое открытый надземный переход в нашем климате? Это значит, что зимой там снег и наледь, и преодолеть его не менее сложно, чем вскарабкаться на Эльбрус или на Авачинскую сопку. «Парня в горы зови, рискни…» Я понимал ещё, если бы секрет строительства хороших переходов канул в прошлое, но ничего подобного. Они есть. Нормальная конструкция у «Тепличного», не хуже заграничных. Терпимая у Веризино, которую Шамов строил. Там мамочкам с колясками сложновато, подъём неудобный, но хотя бы внутри не надо пробиваться сквозь сугробы и торосы. А на Лакина, на бульваре Иванова, в РТС всякому идущему впору захватывать альпеншток и трос с карабином. Кстати, в этом районе много пожилых людей – может, устроители перехода рассчитывают, что у тех есть палки для скандинавской ходьбы, не знаю.

Открытые переходы чреваты переломами рук и ног для пешеходов, но это уже будут не травмы при ДТП — они статистику дорожникам не испортят.

Может быть, появление таких вот виадуков — со свистом ветра в ушах — имеет какой-то более глубокий замысел, чем просто соединить две обочины? Ну, например, строительство таких переходов — хороший способ борьбы с безработицей. Людям надо помогать взбираться по обледенелым ступеням? Надо. Значит, поддерживающих с каждой стороны пускаем — два человека. Работа посменная — значит, умножаем на три — шесть человек. Дворник нужен — снег убирать, сосульки метёлкой шибануть? Нужен. Плюс один. Итого семеро. Охранника поставим? А как же! Сейчас охранник — первое дело, у каждого столба: примета времени. Значит, ещё трое. Итого десять человек на переход. А во Владимире их пять, будет шесть, ещё на Безыменского. А сколько в области? А в стране?

Тут ведь ещё какой плюс? Переучивать не надо. Обычно новые профессии требуют переобучения, а здесь годится с «нуля». Мало кто знает, что РЖД, допустим, крупнейший в нашем регионе, да и в России, работодатель и плательщик в бюджет. А чем автомобильные дороги хуже? Ежели мы в каждом городе по открытому переходу установим, трудовой ресурс потечёт туда. «Точка роста». Прорывные технологии. Правда, говорят, скоро на таких конструкциях будут лифты ставить. Ну, так это только увеличит штат. Ступеньки-то чистить всё равно надо. А ещё и лифт обслуживать! Всё так.

А в целях экономии можно подумать о более дешёвых конструкциях. Я бы предложил канатные дороги и подвесные мосты. Тут вот растяжки над «Пекинкой» рвались, падали, так это просто от недостаточности масштабов и оригинальности. Надо было их совместить с переходами, тогда бы вышел толк. Не знаю, как в плане надёжности, но в плане известности — точно. Вот забейте в любой поисковой системе «самые известные в мире мосты». Обязательно выпадут брошенные над пропастью верёвки и дощечки. Мост Хуссаини через реку Гунцы в Пакистане. Тропа Хуашань в Китае. Пиньян — там же. Все названия на «ху» да «пи». Что ж мы, переправу с такими буквами не соорудим? Думаю, осилим.

Вообще, если разок в снежный ветреный промозглый день поболтаться над трассой М-7 в переходе, обросшем ледяными сталактитами и сталагмитами, продраться по натоптанной тропке к крутому спуску, хватаясь за железные поручни, там столько светлых конструкторских мыслей придёт, столько идей… Если бы я в детстве там побывал, я бы стал инженером, честное слово. А приходится тут языком чесать. Вот выгонят — пойду на переход в РТС людей подсаживать. Хоть какая-то польза!

Фото Петра Соколова