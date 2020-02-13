Переход в Юрьевце все-таки закроют с пятницы

Безопасность превыше удобства. Такой аргумент привели федеральные дорожники, когда решали судьбу «зебры» в микрорайоне Юрьевец. С пятницы, 14 февраля, регулируемый пешеходный переход, пересекающий федеральную трассу, закроют. Никакой отсрочки на ремонт, о чем говорилось днем ранее, не будет. Пешеходам предлагают пользоваться подземным переходом. Позиция Упрдора такова, что лучше сохранить человеческие жизни и избежать ДТП, чем потворствовать привычке.

Алексей Борисов, начальник ФКУ «Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Мы закроем наземный пешеходный переход в Юрьевце. С пятницы.

Подземный переход соответствует всем нормам и правилам.

В течение недели в подземном переходе заменят светильники.

Освещение в подземке станет ярче. Ремонт же ступеней отложили, точных сроков нет. В Упрдоре сообщили, что никаких переговоров с мэрией, о которых писала пресс-служба городской администрации, федеральные дорожники не вели. Договоренностей о том, что сначала будет ремонт, а потом ликвидация перехода, не было.



В пресс-службе владимирской мэрии готовят официальный ответ по поводу намерений Упрдора. Известно, что замглавы администрации Сергей Литвинкин провел рабочую беседу с главным инженером. В городской администрации удивлены, что руководство Упрдора настаивает на радикальных мерах.

Как «Призыв» сообщал ранее, с сегодняшнего дня и до запуска лифтов в надземных переходам, который намечен на начало апреля, вводятся, как выражаются дорожники, компенсационные меры. У переходов будут дежурить контролеры, которые помогут пожилым и инвалидам пройти надземную конструкцию.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»