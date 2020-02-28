Передел рынка перевозок встревожил областных депутатов

Передел рынка пассажирских перевозок привлёк внимание депутатов Законодательного Собрания Владимирской области. К ним обратились крупные перевозчики, работающие в Собинском районе и ЗАТО Радужный. Они либо потеряли, либо рискуют потерять маршруты из-за действий администрации области. Та разрывает с ними контракты, а потом на конкурсах побеждают другие перевозчики, чьё преимущество никак не очевидно: место больших автобусов занимают маленькие, часть рейсов ликвидируется. Депутаты, изучавшие сегодня эту проблемы, решили, что исходить надо из соображения удобства пассажиров.

Владимир Князев, директор транспортной компании «Альянс Авто плюс»:

Департамент транспорта без обсуждения с работающими транспортными предприятиями изменил реестр маршрутов, в котором содержится информация о количестве и классе автобусов, а также изменил критерии конкурсного отбора.

В результате половина перевозчиков, эффективно работающих, перестали соответствовать требованиям.

Изменения уже почувствовали на себе жители Судогодского и Собинского районов.

Компания «Альянс Авто плюс» много лет обслуживала маршруты № 158 «Владимир-Колокша», № 163 «Владимир-Ставрово», № 164 «Владимир-Лакинск-Собинка». Департамент расторг отношения с перевозчиком после 8 жалоб от пассажиров. Откуда взялись эти жалобы, перевозчик не знает. К нему никто не обращался. Директор департамента транспорта Алексей Косилов лаконично заметил, что все делается в рамках федерального законодательства.

Тревожная ситуация возникла с муниципальным перевозчиком в Радужном. С ним областные власти тоже намерены разорвать договор, хотя компания работает много лет, у неё вместительные автобусы и больших нареканий к его работе никогда не было. Жители собирают подписи за сохранение муниципального перевозчика. И опасаются, что возможные новации ухудшат положение. Особенно критичным оно будет летом, когда активизируются садоводы и купальщики (на маршруте Владимир-Радужный находятся Улыбышевские кареры, которые посещают сотни человек). Если будут малогабаритные автобусы — начнётся столпотворение.

Вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков выразил недоумение, почему региональные власти отдают предпочтение автобусам среднего класса? Ошибочность этого шага уже показала печальная история с маршрутом № 117 «Владимир-Судогда». В утренние и вечерние часы людям приходится ехать стоя, и то если сумеешь войти в салон. Теперь это же грозит и пассажирам маршрута № 115 «Владимир-Радужный».

Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания области:

Ежедневно во Владимир из ЗАТО Радужный выезжает на работу и учебу 3500 жителей. Из них 1500 — на автобусах МУП «АТП».

Большая часть выезжает в утренние часы, в связи с чем перемещение на автобусах до 90 человек просто невозможно.

Восемь единиц автобусов не могут полностью обеспечить потребность населения в перевозке на маршруте № 115.

На заседании областного парламента присутствовали власти Радужного и руководство муниципального перевозчика. Они сообщили, что направили массу жалоб в департамент транспорта, но в ответ пришли лишь отписки. Маршрутом № 115 пользуются не только жители Радужного и Владимира, но и население деревень Собинского и Судогодского районов.

Департамент настаивает на том, что все желающие смогут принять участие в конкурсах на выбор перевозчика. Они будут организованы в апреле-июле текущего года. Но действующие перевозчики иллюзий не питают. Все помнят, как вытеснили с рынка городских перевозок компанию «БигАвтоТранс». Все конкурсы перевозчик проиграл, хотя имел самый мощный в области автопарк. Внесли в условия наличие газовых автобусов, и закрыли глаза и на наличие других машин, и на стаж, и на опыт, и на былые заслуги. Памятуя этот пример, руководитель «Альянс Авто плюс» Владимир Князев приобрел 8 газовых автобусов, но, оказалось, что сейчас требования для конкурса еще раз поменялись. И теперь газовые приравнены к дизельным автобусам.

Как «Призыв» сообщал ранее, 1 марта с пригородных перевозок уйдет компания «БигАвтоТранс». У крупнейшей автобусной компании не останется пассажирских перевозок в регионе.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»