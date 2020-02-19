Пенсионеров обязали перейти на карту «Мир»

Пенсионеры Владимирской области, получающие пенсии на банковские карты, должны в обязательном порядке обзавестись картой «Мир». Дело в том, что с 1 июля этого года меняется порядок получения социальных страховых выплат. Теперь они будут перечисляться на карты национальной платежной системы. Нововведение касается граждан, открывших счет для начисления пенсии до 1 июля 2017 года. Они используют карты других банковских систем и по истечении их срока будут переведены на карту «Мир» в обязательном порядке.

При этом получить такую карту и перевести на нее выплату пенсии можно уже сейчас. Для этого пенсионерам необходимо обратиться в кредитное учреждение, где они обслуживаются, с заявлением о бесплатной замене карты. Лично извещать ПФР об изменении реквизитов не обязательно. Сведения об этом поступят из кредитного учреждения.

С 1 июля меняются правила получения пенсий.

Те, кто не успеют в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсию. Банк будет возвращать ее обратно в Пенсионный фонд, и в этом случае получить деньги будет труднее.

— Безусловно, деньги никуда не пропадут и не исчезнут, они будут возвращены получателю, однако до тех пор, пока не произойдет замены карты, выплата пенсий будет приостановлена, — цитирует «РИА Новости» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Большинство пенсионеров уже оформили карту «Мир». Изменения не затронут пенсионеров, получающих свои деньги через почту или на дому. Для них ничего не поменяется, поясняют в пресс-службе ОПФР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам предлагают выбрать между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com