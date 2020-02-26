Пенсионерка нашла потерянную дочь в Португалии

83-летняя жительница Меленок добилась того, что ей написала письмо собственная дочь. Последняя пять лет не выходила на связь с матерью, и та начала переживать о её благополучии. Пенсионерка обратилась за помощью к депутату Законодательного Собрания Александру Цыганскому. Женщина хотела узнать, жива ли её дочь 1959 года рождения. Семья у Анны Николаевны разлетелась по миру. Дочка оказалась в Португалии, а внучки – одна в Китае, другая в Америке. С их мамой она раньше общалась по скайпу, потом связь была утеряна. Так женщина на старости лет осталась одна.

— Я проводил прием граждан в Меленках, и ко мне обратилась Анна Николаевна. Она даже в сердцах сказала, что ей умирать скоро, и она даже не знает, кому достанется её дом, – рассказал «Призыву» Александр Цыганский. – У матери осталась лишь информация о примерном месте нахождения дочки в одном из городов Португалии. Честно говоря, я не верил в положительный исход этого вопроса. Но в этот же день написал обращение на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, указал проблему, что наша гражданка ищет свою дочь.

После обращения в Министерство иностранных дел дочку нашли.

Дочь написала маме письмо, успокоила, что у неё всё хорошо, и обещала навестить женщину летом, приехав в Меленки. Сама потерянная дочка — гражданка России. Училась в Москве, там начала встречаться с однокурсником, гражданином Африки. Женщина уехала с ним на его родину, родив двух дочерей. Но, узнав о местных традициях многожёнства, тайком с детьми сбежала в Португалию. А всё это время за них переживала бабушка во Владимирской области.

— Для современного поколения эта история довольно поучительная, — уверен Александр Цыганский. – В какой бы ты ситуации ни оказался, плохо ли тебе или хорошо, нельзя забывать о своих родителях. Нужно поддерживать с ними связь, навещать их, помогать. К сожалению, у современных людей немного поменялись ориентиры в сторону обеспечения лишь своего благосостояния.

Ранее «Призыв» сообщал, что две женщины, которые родились в Меленках, узнали, что их перепутали в роддоме в 1962 году.

Татьяна Данилова

Фото Александра Цыганского