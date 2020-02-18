Педофил с Белоконской предстанет перед судом

Дело 21-летнего обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении несовершеннолетних), передано в суд. Один из случаев широко обсуждался в социальных сетях Владимира. В ноябре прошлого года мужчина напал 15-летнюю девочку прямо на территории школы. Та смогла оказать сопротивление, и злоумышленник скрылся. Его задержали спустя какое-то время.

Обвиняемый частично признал вину.

Во время расследования было установлено, что задержанный причастен к аналогичному преступлению. Спустя несколько дней он напал на еще одну несовершеннолетнюю. Свою вину мужчина признал, но лишь частично, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Призыв» сообщал, что отца-педофила задержали во Владимирской области. 66-летний мужчина подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»