Пациенты прыгают по мосткам, чтобы попасть к врачу

Жители микрорайона Юрьевец вынуждены преодолевать полосу препятствий по дороге к врачу. Прибольничная территория вся в ямах. Чтобы дойти до медучреждения, людям приходится прыгать по мосткам. Деревянный настил положили на входе в больницу. Только он спасает людей в оттепель и гололед.

— Как так можно! Мне 67 лет. Я хожу в больницу с палочкой. На улице этой зимой то лужи, то гололед. Вся дорога в больницу в ямах. У меня и так давление высокое, а тут еще такие дела, — пожаловалась «Призыву» местная жительница, — Мы уже и к главному врачу ходили и к местным чиновникам, и что? Они сами-то ходят в эту больницу? Неужели нельзя хотя бы ямы заасфальтировать. Ведь и женщины с детьми ходят, и пожилые люди.

Прибольничная территория нуждается в ремонте.

Как нам пояснили в медучреждении, проблема эта не новая. Они несколько раз обращались во всевозможные инстанции с просьбой привести прибольничную территорию в порядок. Но ямы и ныне там.

— Обращение по вопросу ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия возле здания поликлиники с 2013 года направляли в департамент здравоохранения, в администрацию города, администрацию Владимирской области, в департамент ЖКХ. 29 ноября 2018 года на имя директора департамента здравоохранения было отправлено письмо с просьбой запланировать на 2019 год ремонт асфальтового покрытия перед поликлиникой, — пояснила «Призыву» и.о. главного врача городской больницы №6 Елена Михайлова, — В ноябре 2019 года повторно просили о выделении финансирования на 2020 год на ремонт асфальтного покрытия площадки перед поликлиникой.

По данным медучреждения, на благоустройство прилегающей территории необходимо около 15 миллионов рублей. Расчеты эти ориентировочные. Сейчас главный вопрос в финансировании. Если деньги выделят, то бабушкам не придется перепрыгивать ямы по дороге за помощью.

Ранее «Призыв» сообщал, что уволился главный врач больницы в Оргтруде.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»