Пациенты не могут попасть в новый онкоцентр

Во владимирской городской больнице № 5 открылся новый онкоцентр, но попасть туда проблематично. Талонов на всех не хватает. По словам пациентов, их выдают два раза в неделю. Очередь приходится занимать в 6 утра. 45-летняя жительница Владимира Ольга обратилась в «Призыв» с жалобой. Она не может записаться в онкоцентр по месту жительства. Один раз Ольге пришлось простоять в очереди, где было больше полсотни человек. В итоге из поликлиники она ушла ни с чем. При этом у пациентки есть направление врача к маммологу.

— Я попыталась записаться прямо в самой поликлинике, мне сказали: позвоните 2 марта, будет известно, когда будет запись на первые две недели марта. Через терапевта мне сказали нельзя записаться, нужно в регистратуру подходить, — рассказала «Призыву» Ольга. – В поликлинике три онколога. Талончиков вообще нет на этих специалистов. Если больница раньше выкладывала талоны, их можно было получить через госуслуги. То сейчас, даже на горячей линии говорят, что их уже не выкладывают. Я думала, когда центр откроется, посвободней будет. Ничего подобного! Я работающий человек. Я не могу, как пенсионеры, сидеть в часовых очередях.

Центр амбулаторной онкологической помощи в больнице № 5 открылся в начале февраля в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Онкоцентр оснащен самым современным оборудованием: 32-срезовым компьютерным томографом, портативным УЗИ-аппаратом, видеоэндоскопической стойкой. На обустройство центра из федерального и областного бюджетов было выделено около 40 миллионов рублей. Сейчас на диспансерном наблюдении в больнице числятся 4200 человек с онкологическими диагнозами, и помощь врачей данного профиля очень востребована. Терапевты лечебного учреждения посоветовали Ольге обратиться напрямую к ним либо к заведующей.

— Мои пациенты спокойно попадают к врачу-онкологу, — говорит участковый врач городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова.– Но дело в том, что у нас в открывшийся онкоцентр не пришло ещё достаточное количество врачей-онкологов. Проблема с дефицитом кадров есть. Но проблему с записью на приём всегда можно решить с заведующей отделением пятой больницы. У нас четыре терапевтических отделения, к которым жители прикреплены по прописке. Поэтому женщине надо обратиться к заведующей, объяснить ситуацию, она принимает каждый день с 8 до 16 часов. Заведующая может напрямую связаться со специалистами онкоцентра.

Руководство больницы планирует, что ежегодно в онкоцентре полсотни пациентов будут проходить через химиотерапию. Здесь открыт дневной стационар на 10 коек и лечебные курсы уже начались. А ещё в центре проводят цитологические и гистологические исследования новообразований.

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Татьяна Данилова

Фото «Призыва»