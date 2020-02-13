Пациентам Собинской районной больницы вернули электронную запись

Пациентам Собинской районной больницы, наконец-то, вернули возможность электронной записи на прием к врачу. Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что медицинским учреждением не осуществлялась запись на прием через порталы госуслуг и «Регистратура33». В больницу можно было записаться, лишь отстояв очередь в регистратуру. Межрайонным прокурором было направлено в суд исковое заявление с требованием обязать больницу вернуть пациентам возможность электронного обращения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Правда, чтобы дождаться исполнения судебного решения, местным жителям пришлось набраться терпения. Изначально электронную запись на прием к врачу должны были восстановить к ноябрю. Но не случилось по причине технических неполадок.

— Сейчас данная услуга учреждением здравоохранения предоставляется, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд отстоял право пациента записаться к специалистам ОКБ через Интернет. Если этого не произойдет, обратившийся в суд фермер из Судогды Александр Малышенко готов на решительные шаги.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»