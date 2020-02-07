Осанка и грация! Где во Владимире заняться балетом

Сегодня, 7 февраля, во всем мире отмечают День балета. И хотя классический танец любят и понимают далеко не все, но мастерство и пластичность его исполнителей у многих вызывают восхищение. Да и какая девочка не представляла себя грациозной балериной на сцене? Где же можно встать на пуанты во Владимире, и сколько это стоит? «Призыв» узнал цены, поговорил с преподавателями балета, обсудил пользу занятий для детей и взрослых.

Пуанты, пачка и балет

Балет – это форма классического танца, история которого началась почти 400 лет назад. А родиной балета считается Италия. Несмотря на то, что этот танец зародился не в России, русский балет стал самым авторитетным и непревзойденным. И человеком, который сделал из русского балета эталон и бренд, был Сергей Дягилев. К XX веку авторитет России в этом виде искусства вырос настолько, что западные исполнители стали брать себе русские имена! Англичан Патрик Хили-Кей стал Антоном Долиным, Элис Маркс – Алисией Марковой, Хильда Маннингс — Лидией Соколовой.

Сначала танец не требовал значительной физической подготовки. А потом итальянская балерина Мария Тальони стала танцевать на кончиках пальцев, чем и задала новый вектор развития балетного искусства. И сегодня пуанты, пачка и балет неразделимы. На пуанты юные балерины встают в 10-11 лет, а иногда и в 12-13, когда окрепнут кости стопы. И тут решает опытный педагог, пора или нет.

А знаете ли вы, что балетные пачки (их изобрели всего 180 лет назад) изготавливаются вручную, и на одну штуку требуется несколько дней труда и 13-15 метров тюля.

Интересно, что многие танцоры балета довольно суеверны. Например, в гримёрку заходят только с левой ноги.

Балет для детей

Обзванивая танцевальные студии и школы г. Владимира, мы были приятно удивлены, что мест, где ребенку можно заняться балетом, много. Выбор родителей зависит от платежеспособности (увы, бесплатных занятий нет), талантов ребенка и, самое главное, от его желания. Девочек в балете большинство, но иногда интерес к классическому танцу проявляют и мальчики. В основном, владимирские преподаватели балета – бывшие балерины, которые имеют специальное образование и даже большой опыт выступлений не только на российской сцене, но и на европейской, американской.

Три причины отдать ребенка в балет:

Для здоровья. Не путайте профессиональный балет с детской хореографией. Никто не заставит вашего ребенка питаться листьями салата и сразу же вставать на пуанты. Уже после первого года обучения у юных балерин вырабатывается правильная осанка, постановка стопы и способность к растяжке. Уроки хореографии прекрасно корректируют плоскостопие, сколиоз и сутулость у школьников. А еще развивают силу и гибкость.

Классическая хореография — основа любого танцевального направления, позволяющая в будущем выбрать танцы по интересам. Необязательно вашей девочке становиться балериной, перед ней открыты любые направления.

Концертные выступления, занятия классическим танцем помогут ребенку побороть застенчивость, красиво себя презентовать. И, конечно, найти подруг в коллективе.

Балетная студия «Le conte»

Ведет занятия Устинья Онищук — профессиональная балерина, выпускница Башкирского хореографического училища им. Р. Нуреева, экс-артистка балета Крымского академического театра. Устинья — руководитель и хореограф балетной студии во Владимире.

Занимаются три возрастные группы: 3,5-4 года, 5-7 лет, 8-11 лет (в этой группе перед зачислением смотрят подготовку). Абонемент – 2 800 руб. для старшей группы, 2 000 руб. — для малышей. Занятия 2 раза в неделю: малыши занимаются по 50 минут, дети постарше – 1,5 часа. У ребят в расписании ритмика, растяжка, основы классического танца. На уроки балета ходят не только девочки, но мальчики. Форма одежды – купальники, юбки. Для мальчиков – футболки, трико. Для всех – чешки. Но преподаватель не рекомендует родителям сразу покупать форму, иногда дети после 2-3 занятий отказываются ходить, им хочется чего-то другого, и тогда вложения оказываются напрасными.

Устинья Онищук считает, что балет дарит ребенку уверенность в себе:

— Балет – это осанка, пластика, особенно это важно для девочек. Многие влюбляются в балет и потом связывают свою жизнь с танцами, поступают в балетное училище. Даже если увлечение балетом пройдет, грация с девушкой останется на всю жизнь.

У студии два филиала:

Центр культуры и искусства на Соборной (бывший Дом офицеров). Адрес: ул. Б. Московская, д. 33/35.

Ледовый комплекс «Владимир». Адрес: пр-кт Ленина, 79а.

Запись по телефону: +7 (904) 035-82-30.

Детская хореографическая школа «Русский балет»

Детская хореографическая школа во Владимире — филиал международной сети детских хореографических школ «Русский балет». Всего работает 113 школ в 79 городах. Методики обучения разработаны специально для маленьких детей ведущими преподавателями хореографии г. Санкт-Петербурга с использованием классической хореографии академии А.Я. Вагановой. Программу разработала балерина, педагог-репетитор по балету Ирина Чистякова.

Во владимирской школе три основных педагога по балету. Все преподаватели имеют высшее или специальное педагогическое образование. Занятия 2 раза в неделю для детей и взрослых. Форма у детей разных возрастов своя: для открытых уроков и выступлений — белые купальники, белые колготки, балетки. Абонемент – от 2 000 руб. Если занимаются двое детей из семьи, на второго будет скидка. Возможны индивидуальные занятия. Для самых усердных учеников организуются просмотры в известных балетных академиях страны, а также возможность участия в балетных спектаклях и конкурсах.

Направления:

— Балетные группы — от 3 до 13 лет (предоставление места в группе в зависимости от возраста и уровня подготовки)

— Ритмопластика — 5-10 лет

— Группа хореографии для спортсменов и усиленной растяжки- 7-11 лет

— Body-ballet для взрослых.

Жанна Шолохова, руководитель детской хореографической школы «Русский балет» во Владимире, приглашает на занятия балетом всех, кто мечтает встать на пуанты:

— Мы также ждем фигуристов, гимнастов, танцоров – всем, кому занятия балетом дадут дополнительную гибкость, растяжку, правильную постановку корпуса и осанку. Большая часть занятия посвящена именно хореографии и правильному физическому развитию.

Адрес: ул.Мира, 15в, БЦ «Консоль», оф. 403.

Запись по телефону: + 7 (900) 480-56-00.

Студия танцев «Магия ритма»

Возможны индивидуальные занятия балетом для взрослых и детей с хореографами. Берут всех желающих без ограничений. Для детей: 1 занятие – 900 руб., абонемент на 8 занятий – 6 400 руб. Для взрослых: 1 занятие – 1 000 руб., абонемент на 8 занятий – 7 200 руб.

Адрес: ул.Строителей, 2.

Запись по телефону: (4922) 60-21-23.

Развивающий центр для детей «Ай Да Я»

Идет набор в группу для детей от 5 лет. Занятия проводит педагог балета. Занятия 2 раза в неделю по 40 минут. Абонемент — от 2 500 руб.

Адрес: ул. Строителей, 5г.

Запись по телефону: +7 (919) 007-68-11.

Мастерская «Ю»

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Младшая группа – от 7 лет (купальники, колготки, кофты, чешки, костюмы для выступлений), старшая группа – от 11-12 лет (вместо чешек – пуанты). Абонемент — 1 800 руб. Педагог — Галина Ермолаева.

Адреса: Центр культуры и искусства на Соборной (бывший Дом офицеров) и ул. Б. Московская, д. 33/35.

Запись по телефону: +7 (904) 651-15-10.

Детский театр балета

Театром руководит педагог классического танца Юлия Батина, выпускница Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева, артистка Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Гастролировала по Италии, Мексики, Германии. Занятия — 2 раза в неделю. Младшая группа – с 5 лет. Старшая группа – с 11 лет. Абонемент – 1 100 руб.

Адрес: ДК молодежи, ул. Мира, д. 55.

Информация по телефону (4922) 53-12-65, +7 (905) 140-57-53.

Детская школа хореографии

Одному балету здесь не учат. В программу обучения школы входят специальные дисциплины хореографического образования: классический танец (балет), народно-сценический танец, историко-бытовой танец, современные танцы (джаз, модерн). Учат 8 лет + 1 год – подготовительный. Поступление на конкурсной основе. Стоимость обучения – 1 100 руб. в месяц.

Адрес: Октябрьский проспект, д. 6.

Справки по телефону: (4922) 32-52-11.

Body Ballet для взрослых

На волне интереса к балету появилось новое направление в фитнесе, основанное на классической хореографии. Основоположница Body Ballet — эксперт по фитнесу и хореограф Лиа Сараго. Более десяти лет назад она создала Ballet Body, в котором помимо балета, были пилатес и йога. Ее курс обещал стройность и красоту фигуры без усиленных тренировок и больших нагрузок. В России такое направление активно поддерживает и практикует Илзе Лиепа.

Большая часть тренировки состоит из классической хореографии. Именно эти упражнения дают гибкость и грациозность. Боди-балетом могут заниматься люди с любой физической подготовкой. Но существуют ограничения:

— любые заболевания позвоночника;

— заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, ишемия);

— сосудистые заболевания (варикоз, тромбы);

— заболевания суставов в острой форме (артрит, артроз).

Занимаясь, вы похудеете, улучшите осанку, получите подтянутую фигуру, превосходную форму ягодиц и ног, хорошую координацию, отличное состояние всех мышц, гибкость рук.

Во Владимире боди-балет представлен довольно скудно. Он есть в фитнес-клубах, но там нужно покупать годовой абонемент. О ценах мы писали недавно здесь. Позаниматься боди-балетом и не разориться можно на стадионе «Торпедо» и в детской хореографической школе «Русский балет». Берут всех желающих, если позволяет здоровье.

Стадион «Торпедо», спортивно-оздоровительный комплекс «Союз»

Адрес: ул. Дворянская, 16а.

Телефон для справок: (4922) 32-47-07.

Стоимость абонемента на месяц – 2 150 руб., разовое занятие — 250 руб.

Занятия — 3 раза в неделю.

Детская хореографическая школа «Русский балет»

Адрес: ул.Мира, 15в, БЦ «Консоль», оф. 403

Запись по телефону: + 7 (900) 480-56-00,

Стоимость абонемента – от 2 000 руб.

Елена Середина

Заглавное фото из архива Устиньи Онищук