Организаторов веерных звонков о заложенных бомбах пока не наказали

Владимирская полиция продолжает поиски организаторов звонков, вызвавших массовые эвакуации из различных учреждений и объектов во Владимире в прошлом году. Такого количества эпизодов лже-терроризма, как в 2019-ом, в областном центре никогда не было. Людей в спешном порядке эвакуировали из торговых центров, поликлиник, больниц, административных зданий, судов и гипермаркетов. Под конец года волна докатилась и до школ и детских садов. Из дошкольных учреждений малышей выводили на мороз, толком их даже не одев. Как итог – заболевшие дети и испорченные новогодние каникулы.
Мамочки за январские праздники написали много гневных постов в сообществах. Винили совершенную несобранность и неорганизованность персонала учреждений образования, а также ругали на чем свет стоит зачинщиков таких эвакуаций. Хуже всего – за содеянное из числа звонивших с сообщениями о взрывных устройствах так никого и не наказали.
Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:
- Звонки идут веерно, не только по Владимирской области, но и по всему Центральному федеральному округу.
- Работы проводятся, но дотянуться нам до них не удается. Самое главное, что мы реагируем на это.
- Работает МЧС, органы внутренних дел. Следственная оперативная группа пребывает, объект оцепляется, вызываем техников, если обнаружили предмет. Участвуют служебно-розыскные собаки.
- Думаю, что все звонки нацелены, чтобы сбить всех нас с жизненного ритма, в том числе и работу государственных органов.
- Мы выезжали и будем выезжать и предпринимать все законные меры.
Безусловно, жителей успокаивает то, что полиция продолжит реагировать на вызовы. К концу года после серии эвакуаций горожане даже спокойно и с пониманием воспринимали необходимость оперативно покинуть помещения. Правда, от таких экстренных исходов пострадали гипермаркеты и торговые центры. Люди бросали все покупки и корзинки с горой продуктов. Многие сетевики насчитали огромные убытки после таких эвакуаций.
Разглашать подробности комплекса мероприятий по поиску виновных в полиции не хотят: этими вопросами плотнее занимаются коллеги из ФСБ и МЧС. Но и от этих сдужб не поступало никакой официальной информации о зачинщиках звонков.
Сейчас всё больше сил полиция сосредотачиаает на борьбу с кибермошенниками. «Призыв» сообщал ранее, в рядах УМВД прошло перераспределение обязанностей среди сотрудников. Рост преступлений, связанных с мобильной связью и интернетом, превышает 9% за год.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
Обсуждение