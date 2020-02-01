Организаторов веерных звонков о заложенных бомбах пока не наказали

Владимирская полиция продолжает поиски организаторов звонков, вызвавших массовые эвакуации из различных учреждений и объектов во Владимире в прошлом году. Такого количества эпизодов лже-терроризма, как в 2019-ом, в областном центре никогда не было. Людей в спешном порядке эвакуировали из торговых центров, поликлиник, больниц, административных зданий, судов и гипермаркетов. Под конец года волна докатилась и до школ и детских садов. Из дошкольных учреждений малышей выводили на мороз, толком их даже не одев. Как итог – заболевшие дети и испорченные новогодние каникулы.

Мамочки за январские праздники написали много гневных постов в сообществах. Винили совершенную несобранность и неорганизованность персонала учреждений образования, а также ругали на чем свет стоит зачинщиков таких эвакуаций. Хуже всего – за содеянное из числа звонивших с сообщениями о взрывных устройствах так никого и не наказали.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:

Звонки идут веерно, не только по Владимирской области, но и по всему Центральному федеральному округу.

Работы проводятся, но дотянуться нам до них не удается. Самое главное, что мы реагируем на это.

Работает МЧС, органы внутренних дел. Следственная оперативная группа пребывает, объект оцепляется, вызываем техников, если обнаружили предмет. Участвуют служебно-розыскные собаки.

Думаю, что все звонки нацелены, чтобы сбить всех нас с жизненного ритма, в том числе и работу государственных органов.

Мы выезжали и будем выезжать и предпринимать все законные меры.

Безусловно, жителей успокаивает то, что полиция продолжит реагировать на вызовы. К концу года после серии эвакуаций горожане даже спокойно и с пониманием воспринимали необходимость оперативно покинуть помещения. Правда, от таких экстренных исходов пострадали гипермаркеты и торговые центры. Люди бросали все покупки и корзинки с горой продуктов. Многие сетевики насчитали огромные убытки после таких эвакуаций.

Разглашать подробности комплекса мероприятий по поиску виновных в полиции не хотят: этими вопросами плотнее занимаются коллеги из ФСБ и МЧС. Но и от этих сдужб не поступало никакой официальной информации о зачинщиках звонков.

Сейчас всё больше сил полиция сосредотачиаает на борьбу с кибермошенниками. «Призыв» сообщал ранее, в рядах УМВД прошло перераспределение обязанностей среди сотрудников. Рост преступлений, связанных с мобильной связью и интернетом, превышает 9% за год.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»