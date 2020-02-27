Опубликован топ-5 сфер с самыми большими зарплатами

Работники финансовой, страховой, научной, технической отрасли, а также сферы государственного управления в среднем получают зарплаты свыше 40 тысяч рублей. По данным Владимирстата, их получка превышает среднеобластную зарплату в 1,3-1,5 раза. На сегодня этот показатель не превышает 33 тысяч рублей в месяц. Квалифицированные рабочие в промышленности, строительстве, на транспорте получаются на 16 тысяч рублей больше, чем неквалифицированные.

Неквалифицированные рабочие в среднем получают около 20 тысяч рублей.

Труд женщин ценится гораздо меньше. Их средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей. А вот мужчинам в среднем платят 39 тысяч рублей. Ощутимая разница. Правда, имеется положительная динамика. По подсчетам Владимирстата двухлетней давности, зарплата у женщин была на 6 тысяч рублей меньше.

Ирина Лючина, начальник отдела статистики труда Владимирстата:

Если выстроить Центральный федеральный округ от минимальных до максимальных зарплат, то Владимирская область окажется на 11-м месте.

На первом месте — Московская, и в числе отстающих наши соседи — ивановцы.

Существует особенность: где в регионе находятся крупные промышленные предприятия, в тех муниципальных образованиях зарплата выше, даже среднеобластной. В лидерах у нас Петушинский район и город Ковров. Город Владимир на четвертом месте.

Такие районы, как Меленковский, Селивановский, Вязниковский, Муромский, — они в отстающих.

В них рабочие места представлены организациями соцсферы и сферы услуг.

Владимирстат подчеркивает, что и в наших реалиях есть зависимость зарплат от образования. Среднестатистическому жителю Владимирской области с высшим образованием платят порядка 42 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем его соседу со средним профессиональным образованием. Вместе с тем, как «Призыв» сообщал ранее, все больше школьников нашего региона предпочитают уходить после 9-го класса и поступать в лицеи и колледжи.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»