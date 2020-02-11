Опасный пешеходный переход ликвидируют в Юрьевце

В Юрьевце уберут опасный пешеходный переход, расположенный на 6-м км трассы М-7 «Волга», в районе примыкания улицы Институтский городок. Произойдет это уже с завтрашнего дня, 12 февраля. Перейти дорогу пешеходы смогут только по подземному переходу. Ликвидация наземного перехода поможет избежать заторов, уверены в пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Из режима работы светофора на перекрестке исключится пешеходная фаза, это увеличит пропускную способность трассы. Кроме того, этот перекресток считается аварийным.

В 2016-2019 годах на переходе зафиксировано 26 ДТП. 36 человек получили ранения, один погиб.

Подземный переход, по которому предложено двигаться пешеходам, давно нуждается в ремонте. В планах федеральных дорожников, на баланс которых он был передан в 2018 году, работы предусмотрены. Однако точные сроки пока не называются.

Местных жителей просят набраться терпения. В Упрдоре отмечают, что в любом случае он безопаснее, чем наземный переход. Если есть альтернатива, нужно пользоваться ей.

Ранее «Призыв» сообщал, что на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района стартует капремонт. Движение транспорта на участке со 108-го по 115-й км будет ограничено.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»