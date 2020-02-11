Опасный пешеходный переход ликвидируют в Юрьевце

Людей отправят в подземный туннель

В Юрьевце уберут опасный пешеходный переход, расположенный на 6-м км трассы М-7 «Волга», в районе примыкания улицы Институтский городок. Произойдет это уже с завтрашнего дня, 12 февраля. Перейти дорогу пешеходы смогут только по подземному переходу. Ликвидация наземного перехода поможет избежать заторов, уверены в пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Из режима работы светофора на перекрестке исключится пешеходная фаза, это увеличит пропускную способность трассы. Кроме того, этот перекресток считается аварийным.

В 2016-2019 годах на переходе зафиксировано 26 ДТП. 36 человек получили ранения, один погиб.

Подземный переход, по которому предложено двигаться пешеходам, давно нуждается в ремонте. В планах федеральных дорожников, на баланс которых он был передан в 2018 году, работы предусмотрены. Однако точные сроки пока не называются.

Фото: «Упрдор Москва — Нижний Новгород»

Местных жителей просят набраться терпения. В Упрдоре отмечают, что в любом случае он безопаснее, чем наземный переход. Если есть альтернатива, нужно пользоваться ей.

Ранее «Призыв» сообщал, что на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района стартует капремонт. Движение транспорта на участке со 108-го по 115-й км будет ограничено.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

 

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Обсуждение 2

  • Светлана:
    11.02.2020 в 14:53

    Кошмар, я в шоке — заставить ВЕСЬ УПРРДОР ходить по этому убогому обрубленному подземному переходу. Я жутко ЗЛАЯ и ВСЕ_ВСЕ РУССКИЕ слова пронеслись в голове…
    ПРИЗЫВ очень прошу покажите этот подземный переход — там при выходе из него ВЕЧНЫЙ бассейн, там очень скользко и опасно на ступенях — в колясками с детскими вообще лучше не соваться.
    ПОЗОРНИКИ наши ВЛАСТИ
    ТОлько все ЗАБЫЛИ — чтобы попасть на этот подземный надо перейти другую дорогу более опасную для пешеходов — она более слепая для водителей.

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  • Анна:
    11.02.2020 в 15:14

    Переход будут ремонтировать. Просто упрдор больше переживает за наезды на пешеходов, но не за удобство. Зебры по их мнению опаснее, чем подземные или надземные

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