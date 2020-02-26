Огурцы за высоким забором велено не прятать!

Начали с заборов — закончили культурой. А если бы начали с культуры, то, глядишь, никаких заборов и не было бы. О ситуации в Суздале, где местные власти развернули борьбу против оград из профлиста и прочих «глухих» материалов, рассуждает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка передачи:

В Суздале начали бороться с глухими заборами. Владельцев частных домов заставляют снимать профлист и прочие материалы «строгого режима» и ладить палисадники в русском стиле: досочки, штакетничек, со щёлочкой, с ветерком. Многие местные против, в судах судятся, но закон не на их стороне, да и здравый смысл тоже. Исторический город, вы ж с этого живёте, и люди со всего мира едут в Суздаль не за огурцами – огурцы это антураж, — а за русской красотой, которую профлист, конечно, убивает.

Странно не то, что в уникальном городе требуют ободрать металлопрофиль, а то, что его вообще позволили навинтить. Такое нужно пресекать на корню. В конце концов, Суздаль — это не периферийная деревня, где профлист в три метра — защита от воров на то время, когда хозяева зимуют в городе (кстати, это всё равно не помогает). Суздаль — историческое поселение, туристический центр, памятник ЮНЕСКО и т.п. Сохранения его облика — это вопрос благополучия самих же жителей.

Потому что имидж-то нужно поддерживать, а у нас что происходит? ГТК на мосту через Каменку ворота поставил и запер, чтоб чужие не шлялись. Владимиро-Суздальский музей-заповедник цены два года назад взвинтил — и нормально. Давайте ещё заборы нагородите, чтоб турист шёл по улице, как в промзоне, и затылок чесал: а чего я сюда припёрся? Где старина, где что?

На лошадке покататься можно где угодно, огурцами похрустеть — тоже не проблема: за что деньги-то платить?

И дело не только в деньгах, а в бытовой культуре, которая у нас всегда была как-то на втором плане. Для нас культура — это что-то высокое, с симфоническим оркестром и лохматыми поэтами. Но это элитная культура, а есть базовая — повседневная: в поведении, дома, на улице. В том числе касающаяся города, где ты живёшь, или деревни, или села. Тем более если это историческое место. Во Франции, допустим, с 1962 года государство составило общий «план сохранения и оценки» исторических городов. Там каждый дом, каждое здание имеют свой учётный лист. И этот план не только для того, чтобы держать в узде собственников недвижимости. Государство и на себя берёт обязательства. Например, обучать молодых мастеров тем профессиям, которые нужны в сохранении исторических городов: например, по каменной кладке стен, по работам с обработанным камнем, по ремонту фасадов и интерьеров исторических зданий. И эти люди работой обеспечены, государство тоже за этим следит.

У нас иначе. Признали отдельное здание историческим или архитектурным памятником, и получи геморрой: любая манипуляция с ним — это огромные деньги, зачастую неподъёмные, а инспекция только и следит, чтобы не было нарушений, и штрафует. В итоге на здание легче рукой махнуть, чем ремонтировать или реставрировать. Но это опять же локальный объект, а где комплексный взгляд на исторический город? Нет этого общего взгляда.

А что касается бытовой культуры, то если уж жители Суздаля не понимают, почему нехорошо клепать профлист, то на обычной периферии, особенно глухой, где выше старосты власти не сыщешь, вообще трудно говорить о соблюдении архитектурной гармонии. У нас норовят то забор вперёд продвинуть (ну как же, надо же полметра урвать), а потом дорога всё уже и уже. То канализацию воткнуть за пределы личного участка (так дерьмовозке подъезжать удобнее и под носом не воняет). То у зазевавшегося соседа полсотки заграбастать, а потом всю жизнь из-за этого воевать.

У меня сосед напротив огородил рабицей ничейный соседний участок. Ну, огородил и огородил. Чтобы чужие не ходили, как он сказал. Ладно. Только потом он на этот огороженный участок сам стал валить ветки, мусор — словом, устроил помойку. Я ему говорю: нехорошо же, убери. Он мне знаете, что ответил? «А я всё равно дом продавать буду, так что пусть валяется». Это не деревенский человек — владимирский, просвещённый. И я подумал: если уж у этого в голове такой пердимонокль, то на самом деле бытовую культуру нужно насаждать принудительно. Через одно место. Хоть штрафом, хоть черенком от лопаты. Иначе вместо красоты и самобытности будет или забор, или помойка, или всё вместе с канализацией в придачу.

Фото: cdn.fishki.net