Оформление права собственности на недвижимость всего за несколько часов теперь доступно и для жителей Владимирской области

Управление Росреестра по Владимирской области и Владимирское отделение ПАО Сбербанк с 1 декабря 2019 года реализуют совместный проект по государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Ранее проект успешно действовал только на территории г. Владимира. С 1 февраля 2020 года условия распространяются и на объекты недвижимости, расположенные на территории всей Владимирской области.

Главная цель проекта – сократить срок государственной регистрации прав и/или обременений прав (залога) покупателя на приобретенную недвижимость с нескольких дней до нескольких часов. Такой возможностью можно воспользоваться при условии оформления ипотеки в Сбербанке на покупку квартиры, жилого дома или земельного участка. Непосредственно в филиале банка клиент должен подписать документы, заверенные усиленной квалифицированной подписью (УКЭП), после чего банк направит их в Управление Росреестра по защищенному каналу связи.

В проекте участвуют все виды сделок: как с использованием кредитных средств, так и без них: купля-продажа; купля-продажа с ипотекой, обязательство по которой обеспечено закладной; договор участия в долевом строительстве и др.

По результатам рассмотрения пакета документов сведения о проведенной государственной регистрации права в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) заявитель получит на адрес личной электронной почты, указанный при подаче документов.

«В 2019 году в строительство жилья во Владимирском регионе было вложено более 25 млрд. рублей, введено в эксплуатацию свыше 600 тыс. кв. м. Совместный проект Сбербанка и Росресстра помог сделать процесс покупки и оформления жилой недвижимости еще доступнее и быстрее. В уходящем году жители области оформили в Сбербанке более 5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 7 млрд. рублей. В 2020 году количество счастливых новоселов продолжает увеличиваться» — отметил управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Черкашин.

«Если раньше Росреестр оказывал данную услугу в течение 3-х рабочих дней, то сейчас мы сократили этот срок до нескольких часов. Это позволит повысить качество, доступность и привлекательность государственных услуг Росреестра в электронной форме, обеспечив надежный уровень защиты прав граждан», — прокомментировал заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области Александр Киреев.