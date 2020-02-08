Очереди владимирцев с «мусорными» квитанциями выстроились в ЕРИЦ

Единый расчетный центр готов вносить коррективы в единые платежки по электронной почте и без обращения в офис. Тысячи владимирцев посетили ЕРИЦ 3-6 февраля, когда все получили квитанции с новой услугой — обращение с ТКО. Многие обнаружили одну и ту же ошибку — «лишние» зарегистрированные граждане. Чтобы нагрузку на специалистов снизить, решили поставить на входе в операционный зал ящик для справок. Стоять в очереди не надо, достаточно закинуть справку о количестве зарегистрированных в этот деревянный бокс.

— Если в едином платежном документе указано неверное количество человек, зарегистрированных в жилом помещении, необходимо предоставить справку из управляющей организации, МФЦ или домовую книгу. Необязательно приходить в офис. Можно отправить скан по электронной почте — suuport@eric33.ru, — поясняет специалист по связям с общественностью Анна Мырзикова.

Офис ЕРИЦ находится воВладимире, на улице Крайнова, 4.

Прежде владимирцы единую платежку получали только с одной услугой — взнос за капремонт. Там сумма платежа зависит от площади квартиры. Люди не торопились идти в ЕРИЦ, чтобы оперативно изменить число зарегистрированных, когда на платеже это никак не отражалось. Корректировку платежа обещают выполнить по обращению и в течение следующих месяцев. Перерасчет сделают.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители Владимирской области получили квитанции за подогрев воды с ростом платежа. Найти причины оказалось не так-то просто.

Анна Тумановская

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