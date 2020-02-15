Очередь обманутых дольщиков обещают сократить вдвое

Владимирским обманутым дольщикам дал надежду на жилье новый директор областного департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев. Он выразил уверенность, что жилищный вопрос решится для половины стоящих в очереди. Сроки предоставления жилья семьям, пострадавшим от действий недобросовестных подрядчиков, постоянно переносили. Последний раз власти на всех уровнях говорили о чудо-проекте, по которому строители получают землю бесплатно под многоэтажки, а взамен дают квартиры обманутым дольщикам. Сменились вице-губернаторы по строительству, а заодно и руководители департаментов, а обещанного так и не случилось. При этом семьи стояли в очереди порядка 10 лет.

Михаил Романычев, директор департамента строительства

В этом году есть реальные планы этот показатель уменьшить больше, чем наполовину.

Есть два больших проекта, в рамках которых будут решены вопросы порядка 50 обманутых дольщиков.

Также обсуждается вопрос о выплате денежных компенсаций тем обманутым дольщикам, кому уже не нужны квартиры.

В реестре обманутых дольщиков числятся 97 человек.

Стоит отметить, что решать проблемы дольщиков стали кулуарно. Раньше были открытые данные по реестру, публично проводились рабочие совещания с застройщиками. Сейчас тишина. Последние расселения обманутых дольщиков были в дома на Луначарского и на Марьинке.

Как «Призыв» сообщал ранее, есть риск превратиться в обманутых у дольщиков из многоэтажки в Коммунаре. Пока власти семьям никак не помогли, хотя уже много раз обещали.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»