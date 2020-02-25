Обновленный Дом культуры имени Кирова работает для жителей район

Национальный проект «Культура» и федеральный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» направлены на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проекты призваны обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области четвертый год принимают участие в партийном проекте «Культура малой Родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2019 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: дома культуры в поселке имени Кирова, поселке Второво и селе Давыдово Камешковского района, дом культуры «Юность» поселка Балакирево Александровского района и Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объем финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжили участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в прошлом году было выделено более 14 миллионов рублей.

На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы Дому культуры имени Кирова было выделено более 1 миллиона 900 тысяч рублей. В учреждении культуры были проведены масштабные работы: отремонтирован фасад здания и входная группа, заменены кресла в зрительном зале, установлен экран и проектор, смонтировано современное звуковое и световое оборудование. Также в здании ДК появилась система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

Открытие обновленного Дома культуры стало настоящим подарком для местных жителей.

В учреждении работают свыше десяти клубов, в которых занимаются более 190 человек. В ДК проходят массовые праздники, тематические мероприятия, мастер-классы для детей и взрослых. В музейной комнате «Русская горница», где собраны предметы крестьянского быта, проходят экскурсии для жителей Камешковского района.

— Участие в проекте – это большая удача для всех жителей нашего поселка и близлежащих населенных пунктов, — рассказала директор ДК поселка имени Кирова Зоя Шаповалова. — Хороший ремонт, современное оборудование, о котором мы могли только мечтать. Это такая прекрасная база для творческого развития наших жителей. Мы очень рады, что теперь дети и взрослые занимаются творчеством в комфортных условиях, интересно и с пользой проводят свое свободное время. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» мы смогли воплотить в жизнь многие наши идеи, привлечь в наши любительские объединения и на мероприятия еще больше людей!

— Участие в проекте «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

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