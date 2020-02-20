Обманутых дольщиков опять пересчитывают

Депутаты владимирского горсовета спросили за обманутых дольщиков с департамента строительства области. Оказалось, что за 5 лет с момента предоставления бесплатно двум строительным компаниям трех земельных участков в Юрьевце очередь сдвинулась всего на 11 человек. Только они смогли оформить право на жилье. Две строительные компании обязались решить проблемы 108 семей. Остальные квартиры в новостройках в 9-17 этажей они продают.

Властям это казалось выгодной сделкой. Но с 2015 года подвижки можно назвать совсем незначительными. Еще 14 обманутых дольщиков все еще ждут выплат компенсаций, 39 семей стали заново дольщиками. Переехать они смогут не раньше 2021 года. И свыше 50 семей вообще не оформили свои отношения с застройщиками. Но и на этом очередь не завершится. Есть еще и такие обманутые дольщики, которые вообще остались за бортом юрьевецкого проекта. И до сих пор ждут, когда власти найдут на них время.

Надежда Долинская, замдиректора департамента строительства области

На территории города Владимира самое большое количество дольщиков остается по микрорайону Юрьевец по Школьному проезду.

При определении масштабных проектов среди застройщиков определялось, сколько квадратных метров они могут предоставить обманутым гражданам.

Невозможно было восстановить права всех. В настоящее время решается вопросы по тем, кто не вошли в этот проект.

Точного числа обманутых дольщиков власти не знают.

Каждый год чиновники бодро рапортуют о реализации мощного проекта в Юрьевце. Застройщики договорились с властями, пообещав взамен бесплатных земель расселить обманутых дольщиков. Даже перед депутатами горсовета Долинская заявила, что это самый успешный проект решения проблем с обманутыми гражданами. За 5 с лишним лет продвинуться на 11 человек? Вряд ли с этим согласятся сами обманутые дольщики.

Как «Призыв» сообщал ранее, еще одна категория обманутых дольщиков ждет решения своей проблемы в микрорайоне Коммунар. Дом построен, но ключи от квартир застройщик не передает.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»