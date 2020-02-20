Обманутых дольщиков опять пересчитывают

Итоги пятилетки подведены

Депутаты владимирского горсовета спросили за обманутых дольщиков с департамента строительства области. Оказалось, что за 5 лет с момента предоставления бесплатно двум строительным компаниям трех земельных участков в Юрьевце очередь сдвинулась всего на 11 человек. Только они смогли оформить право на жилье. Две строительные компании обязались решить проблемы 108 семей. Остальные квартиры в новостройках в 9-17 этажей они продают.

Властям это казалось выгодной сделкой. Но с 2015 года подвижки можно назвать совсем незначительными. Еще 14 обманутых дольщиков все еще ждут выплат компенсаций, 39 семей стали заново дольщиками. Переехать они смогут не раньше 2021 года. И свыше 50 семей вообще не оформили свои отношения с застройщиками. Но и на этом очередь не завершится. Есть еще и такие обманутые дольщики, которые вообще остались за бортом юрьевецкого проекта. И до сих пор ждут, когда власти найдут на них время.

Надежда Долинская, замдиректора департамента строительства области

  • На территории города Владимира самое большое количество дольщиков остается по микрорайону Юрьевец по Школьному проезду.
  • При определении масштабных проектов среди застройщиков определялось, сколько квадратных метров они могут предоставить обманутым гражданам.
  • Невозможно было восстановить права всех. В настоящее время решается вопросы по тем, кто не вошли в этот проект.

Точного числа обманутых дольщиков власти не знают.

Каждый год чиновники бодро рапортуют о реализации мощного проекта в Юрьевце. Застройщики договорились с властями, пообещав взамен бесплатных земель расселить обманутых дольщиков. Даже перед депутатами горсовета Долинская заявила, что это самый успешный проект решения проблем с обманутыми гражданами. За 5 с лишним лет продвинуться на 11 человек? Вряд ли с этим согласятся сами обманутые дольщики.

Как «Призыв» сообщал ранее, еще одна категория обманутых дольщиков ждет решения своей проблемы в микрорайоне Коммунар. Дом построен, но ключи от квартир застройщик не передает.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»

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