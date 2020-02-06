Область потратила 900 тысяч рублей на уничтожение лис

Региональные власти потратили без малого миллион рублей на отстрел лис. Они являются основными переносчиками смертельно опасного заболевания. Только в прошлом году во Владимирской области были выявлены 30 диких животных, зараженных бешенством. Большинство из них — лисы. Чтобы снизить их численность, охотников стимулируют на их добычу. Происходит это не первый год. За каждую убитую лису платят 1200 рублей.

— С тем, чтобы стимулировать охотников к добыче, так как у нас интереса к дикому виду этого зверя нет, мы ежегодно даем вознаграждение за каждую убитую лисицу или енотовидную собаку, — говорит директор областного департамента ветеринарии Максим Тихонов. — В прошлом году таким образом было добыто 750 животных. В основном это лисицы.

Для сравнения: годом ранее дикие лисы обошлись региональному бюджету в два раза дешевле. Тогда охотники сдали в ветеринарные станции только 300 особей. Все они были сожжены.

За каждую убитую лису платят 1200 рублей.

— Охотник привозит лисицу на ветеринарную станцию, там она фотографируется, оформляется соответствующий документ. Так мы снижаем численность и плотность популяции дикой лисицы. Мы не ставим задачи полностью уничтожить этого зверя, но происходит разрыв передачи вируса от одного животного к другому, — пояснил Максим Тихонов. — У нас сформировались природные очаги бешенства, в которых эта болезнь передается, а потом происходит распространение бешенства среди домашних животных.

Специалисты говорят, что в регионе бешенство стало выявляться значительно реже. Так в 2015 году смертельно опасная болезнь была зафиксирована в 148 случаях. А в прошлом только в 46. 80% зараженных животных — дикие. Нередко бешеные лисы выходят в город.

— Дикие животные заболевают бешенством, болезнь поражает нервную систему, и они начинают себя вести неадекватно, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Они не боятся человека. Иногда лиса даёт человеку погладить себя. Вот эти контакты смертельно опасны. Бешенство — неизлечимая болезнь.

В прошлом году было зафиксировано сразу несколько случаев нападения бешеных животных на человека. Так, опасным заболеванием заразилась собака, принадлежавшая жителям деревни Ручей. Животное вдруг стало вести себя неадекватно: у неё наблюдались шаткая походка, позывы к рвоте, кашель. Затем животное стало проявлять агрессию к домашним кошкам и своим хозяевам. Собака набросилась на ребенка. Животное усыпили. А ребенку была сделана прививка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе собака загрызла бешеную лису.

Полина Тарбеева

Фото: sn74.ru