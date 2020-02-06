Область потратила 900 тысяч рублей на уничтожение лис

Животные являются основным переносчиком бешенства

Региональные власти потратили без малого миллион рублей на отстрел лис. Они являются основными переносчиками смертельно опасного заболевания. Только в прошлом году во Владимирской области были выявлены 30 диких животных, зараженных бешенством. Большинство из них — лисы. Чтобы снизить их численность, охотников стимулируют на их добычу. Происходит это не первый год. За каждую убитую лису платят 1200 рублей.

С тем, чтобы стимулировать охотников к добыче, так как у нас интереса к дикому виду этого зверя нет, мы ежегодно даем вознаграждение за каждую убитую лисицу или енотовидную собаку, — говорит директор областного департамента ветеринарии Максим Тихонов. — В прошлом году таким образом было добыто 750 животных. В основном это лисицы.

Для сравнения: годом ранее дикие лисы обошлись региональному бюджету в два раза дешевле. Тогда охотники сдали в ветеринарные станции только 300 особей. Все они были сожжены.

За каждую убитую лису платят 1200 рублей.

Охотник привозит лисицу на ветеринарную станцию, там она фотографируется, оформляется соответствующий документ. Так мы снижаем численность и плотность популяции дикой лисицы. Мы не ставим задачи полностью уничтожить этого зверя, но происходит разрыв передачи вируса от одного животного к другому, — пояснил Максим Тихонов. — У нас сформировались природные очаги бешенства, в которых эта болезнь передается, а потом происходит распространение бешенства среди домашних животных.

Специалисты говорят, что в регионе бешенство стало выявляться значительно реже. Так в 2015 году смертельно опасная болезнь была зафиксирована в 148 случаях. А в прошлом только в 46. 80% зараженных животных — дикие. Нередко бешеные лисы выходят в город.

Дикие животные заболевают бешенством, болезнь поражает нервную систему, и они начинают себя вести неадекватно, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Они не боятся человека. Иногда лиса даёт человеку погладить себя. Вот эти контакты смертельно опасны. Бешенство — неизлечимая болезнь.

В прошлом году было зафиксировано сразу несколько случаев нападения бешеных животных на человека. Так, опасным заболеванием заразилась собака, принадлежавшая жителям деревни Ручей. Животное вдруг стало вести себя неадекватно: у неё наблюдались шаткая походка, позывы к рвоте, кашель. Затем животное стало проявлять агрессию к домашним кошкам и своим хозяевам. Собака набросилась на ребенка. Животное усыпили. А ребенку была сделана прививка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Ковровском районе собака загрызла бешеную лису.

Полина Тарбеева

Фото: sn74.ru

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