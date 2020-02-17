Новый военком Владимирской области вышел в свет

На днях во владимирских Палатах состоялось открытие выставки «Дороги войны». Экспозицию из 86 фотографий представили РОСФОТО и фонд Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На презентации галереи присутствовал и новый военный комиссар области Олег Кувшинов. Для него это стало первым публичным выступлением. На свою должность он заступил 29 января, сменив бывшего военкома Владимира Кручина.

На выставке Олег Кувшинов рассказал, что сейчас по распоряжению Минобороны все военкоматы собирают архивные фотографии фронтовиков. На сегодняшний день собрано уже более 177 тысяч карточек. Они заведены в электронную базу. Фотогалерея будет транслироваться при открытии главного храма Вооруженных Сил 9 Мая. Он возводится в подмосковном парке «Патриот». В своей речи Олег Кувшинов отметил, что цена Победы как раз отражена на старых фотографиях.

Олег Кувшинов, военный комиссар Владимирской области:

И смогли победить сильную армию, которая имела боевой опыт, подходя к нашим границам, сильное оснащение. За их спиной стояла вся Европа, вся промышленность Европы. У нас в плену находилось более 500 тысяч французов, которые выступали на стороне фашистской Германии.

И эти фотографии, расположенные на выставке в хронологическом порядке, заинтересуют детей, которые сюда придут. Ведь они сейчас неразрывно живут с фотографией, запечатленным моментом.

Ранее Олег Кувшинов был начальником ракетных войск и артиллерии Западного военного округа.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник в этом году одним из первых открыл серию проектов, посвященных Великой Отечественной войне. На выставке, как признается генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова, она впервые увидела фотографию полностью сожжённой деревни. Маленький мальчик и дедушка, стоящий на пепелище, – это апофеоз войны. И эти снимки должны увидеть люди по всему миру, уверены в музее. Чтобы остановить желание «перекроить» историю и обесценить подвиг русского народа.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Вот это враньё называется красивым словом «фальсификация». Но враньё всегда остается враньём. И сейчас часто говорят о том, что военную форму надевали артисты, что вот эти фотографии были постановочные, снимались в тылу.

Нет, на этих фотографиях – правда войны. И, к сожалению, за этими фотографиями очень много смертей. Не только воинов-защитников, но и корреспондентов. У которых порой ничего, кроме их фотоаппаратов, ничего не было, чтобы себя защитить.

Выставка «Дороги войны» будет открыта до 12 апреля. Ранее «Призыв» сообщал, что в музее боевой славы 48-й школы школьники с педагогом создали диораму, посвященную Сталинградской битве.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»