Новый поезд в Крым пройдет через Ковров

Новый поезд Мурманск – Симферополь будет делать остановку во Владимирской области. А точнее, в Коврове. Предварительное расписание опубликовал сайт «Крым Транспорт». В нем говорится, что в Ковров поезд будет приходить в 14.22. После 33-минутной остановки пассажиры продолжат путь к морю. Дорога до Симферополя для тех, кто сядет в городе оружейников, займет чуть более двух суток. Обратно из Симферополя поезд придет в Ковров в 3.56 утра. На стоянку отведено всего 2 минуты.

Билеты появятся в продаже в марте.

Во Владимирской области поезд также будет останавливаться на станции Новки-2 в Камешковском районе. Однако посадка и высадка пассажиров не планируется, остановка будет технической. Билеты можно будет заказать в марте — за 60 дней до пуска первого поезда по этому маршруту. Точная дата и стоимость пока неизвестны.

Ранее «Призыв» сообщал, что электрички Александров — Ярославль сохранят, но рейсов станет меньше. Сейчас их всего три, сколько останется — неизвестно.

Ольга Ефремова

Фото: visual.rzd.ru