Новый главврач возглавил Александровскую районную больницу

В Александровской районной больнице назначили нового главврача. Им стал Эммануил Здановский. Об этом сообщает издание «Новый город Александров» со ссылкой на районную администрацию. На должности главврача Эммануил Здановский сменил Александра Обидина. Последний покинул пост в январе этого года. Есть версия, что Обидин уехал в столицу.

Кандидатуру нового главного врача согласовала местная администрация.

Известно, что Эммануил Здановский окончил в 1995 году Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Работал в первой городской клинической больнице города Иваново терапевтом, нефрологом. Также Здановский трудился в фонде обязательного медицинского страхования, где занимался защитой прав пациентов, экспертизой качества медицинской помощи, взаимодействием с больницами области. Кроме того, он руководил ивановской частной медицинской клиникой и занимал руководящие должности в крупных бизнес-структурах, в том числе в филиале «Газпрома». Перед назначением в Александровский район Эммануил Здановский руководил клиникой «Вольгинская», расположенной в Петушинском районе.

Ранее « Призыв» сообщал об увольнении главврача больницы в Оргтруде. Петр Бушуев больше не работает в системе регионального здравоохранения.

Ольга Ефремова

Фото: yandex.ee/maps