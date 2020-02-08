Новый детский сад срочно закрыли в Коврове

Дорога в «Изумрудный город» для родителей и детей пока закрыта. Новый детский сад в Коврове, который проработал чуть больше 5 лет, начали ремонтировать. В детском саду № 1 были зафиксированы трещины на облицовке наружных и внутренних стен. Отмостка и тротуарная плитка также пришли в негодность, в том числе из-за отсутствия водоотведения. Комиссия выявила протечки в подвальном помещении, разрушение напольного покрытия, дефекты в стяжке пола чердачного помещения, а ещё — образование конденсата над оконными проёмами и скопление влаги на крыше здания.

В прошлом году руководство «Изумрудного города» выиграло суд у застройщика.

Как говорится в судебном решении, одна из причин возникновения дефектов — деформация фундаментов при размывании основания от воздействия поверхностных грунтовых вод. Всё это произошло в результате нарушения технологии производства работ. Теперь компания, которая возводила дошкольное заведение, должна выполнить гарантийные работы почти на 10 миллионов рублей. Фирму обязали устранить все недочеты в конструкциях здания, внутренней отделке и элементах благоустройства территории.

Образовательное учреждение рассчитано на 220 мест. На данный момент все воспитанники «Изумрудного города» с согласия родителей на время переведены в другие дошкольные учреждения Коврова. Их воспитателям предложили временное трудоустройство в других садах, либо ежегодный оплачиваемый отпуск. Руководство сада заверило, что все были заранее оповещены о закрытии учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что работников образования Владимирской области департамент по труду и занятости населения намерен возвращать в профессию.

Татьяна Данилова

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