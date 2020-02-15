Ночью в Коврове произошел крупный пожар

Загорелся частный дом на улице Свердлова

Минувшей ночью жители Коврова стали свидетелями крупного пожара. Загорелся частный дом на улице Свердлова. Из-под крови валил черный густой дым, а огонь распространялся так быстро, что еще бы немного и загорелся бы соседний дом. Но пожарные этого не допустили. Получив в 02.34 сообщение, они оперативно прибыли на место.Общая площадь пожара составила 198 кв.метров. Сгорела кровля и внутренняя отделка второго этажа.
Известно, что в доме проживала семья из четырех человек. Они смогли эвакуироваться самостоятельно.

Пострадавших на пожаре нет.


Этот дом является не единственным жильём данной семьи, расселение им не требуется, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте пожара работали 21 человек и 6 единиц техники, в том числе — автоколенчатый подъёмник. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном производственном пожаре, который произошел на мебельной фабрике в городе Радужном.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Видео группы «Подслушано Ковров»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение