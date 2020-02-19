Николай Абельман: что вы о нем знаете?

7 (19) февраля 1887 года родился Николай Самуилович Абельман. В память о нем в 1918-м переименованы центральная улица города Коврова (Московская) и бывшая текстильная фабрика Треумовых. В 1924 году его имя было присвоено Дому отдыха фабрики – ныне это санаторий имени Абельмана. В Москве до сих пор сохранились Абельмановская улица и площадь Абельмановская застава. В 1918 году его торжественно похоронили на Дорогомиловском кладбище в Москве. А в 1940-м останки знаменитого революционера с почетом перезахоронили на Новодевичьем кладбище. А вы знаете, почему этот человек удостоился таких почестей? Тогда смело проходите этот тест.

В каком городе провел свое детство Николай Абельман? Баку Ковров Владимир Правильно! Неправильно! - Кем был его отец? Мелким торговцем Разорившимся дворянином Управляющим на крупном нефтяном промысле Правильно! Неправильно! - Где Николай Абельман получал техническое образование? Ковровское реальное училище Московское Высшее техническое училище Мальцовское реальное училище во Владимире Правильно! Неправильно! - С какой целью в 1916 году Николай Абельман приехал в город Ковров? На строительство пулеметного завода Преподавать в Ковровском реальном училище В ссылку за участие в революционном движении Правильно! Неправильно! - Когда Николай Абельман возглавил Ковровскую организацию большевиков? 27 февраля (12 марта) 1917 года 30 апреля (13 мая) 1917 года 25 октября (7 ноября) 1917 года Правильно! Неправильно! - На какую должность Николай Абельман был избран в январе 1918 года на объединенном уездном съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов? Председателем исполкома Совета Председателем народного комиссариата просвещения Председателем народного комиссариата коммунального хозяйства Правильно! Неправильно! - Почему площадь Покровская застава в Москве переименована в память о Николае Абельмане? Здесь он провел последние годы своей жизни В этом районе он был убит во время восстания левых эссеров На этом месте располагалось Высшее техническое училище, которое окончил революционер Правильно! Неправильно! - Где стоит этот бюст Николая Абельмана? На территории санатория имени Абельмана У проходной фабрики имени Абельмана В сквере на улице Абельмана Правильно! Неправильно! - Каков был профиль фабрики Треумова, названной в 1918 году именем Абельмана? Красильный Мебельный Текстильный Правильно! Неправильно! - Почему останки революционера перенесли с Дорогомиловского кладбища в Москве на Новодевичье? По ходатайству коллектива текстильной фабрики имени Абельмана В связи с 30-летием подавления восстания левых эссеров в 1918 году Из-за ликвидации Дорогомиловского кладбища Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Николай Абельман: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook