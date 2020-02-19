Николай Абельман: что вы о нем знаете?

19 февраля 1887 года родился ковровский революционер

7 (19) февраля 1887 года родился Николай Самуилович Абельман. В память о нем в 1918-м переименованы центральная улица города Коврова (Московская) и бывшая текстильная фабрика Треумовых. В 1924 году его имя было присвоено Дому отдыха фабрики – ныне это санаторий имени Абельмана. В Москве до сих пор сохранились Абельмановская улица и площадь Абельмановская застава. В 1918 году его торжественно похоронили на Дорогомиловском кладбище в Москве. А в 1940-м останки знаменитого революционера с почетом перезахоронили на Новодевичьем кладбище. А вы знаете, почему этот человек удостоился таких почестей? Тогда смело проходите этот тест.

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