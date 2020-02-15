Написать директору департамента здравоохранения теперь можно на сайте

На сайте областного департамента здравоохранения появилась кнопка «написать директору». Новая функция позволяет оперативно отправить обращение либо жалобу руководству облздрава. При клике на кнопку появляется список правил, которые нужно соблюсти при дальнейшем заполнении формы, и еще одна кнопка. При нажатии на нее появляется сам бланк обращения.



Электронный сервис сопровожден инструкцией. В анкете необходимо будет указать ФИО, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и тему сообщения. Дополнить его можно различными документами, материалами, фотографиями, прикрепленными в электронной форме. После этого сообщение в автоматическом режиме поступает в ведомство на регистрацию.

Обращение будет рассматриваться в течение 30 дней.

Как сообщили «Призыву» в департаменте, в прошлом году у них было зарегистрировано более 6400 обращений. В основном люди жаловались на доступность, организацию и качество оказываемой медицинской помощи. Поднимали вопросы лекарственного обеспечения, оформление направлений на получение высокотехнологичной медицинской помощи, были претензии, касающиеся норм этики и деонтологии. Кстати, благодарности от пациентов также поступали.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетную семью обязали выплатить больнице деньги за сломанный ребенком аппарат по мониторингу ЭКГ. Стоимость прибора оценили в 125 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»