Напавшему на фельдшеров дебоширу грозит срок

Напавший на фельдшеров «скорой помощи» владимирец ответит за свои действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое грозит дебоширу, два года лишения свободы.

— В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводится расследование, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Нападение на сотрудников «скорой помощи» Владимира произошло 28 января.

Девушки-фельдшеры приехали по вызову к больному 10-летнему ребёнку. Однако сожитель матери маленького пациента повёл себя неадекватно. Будучи пьяным, он схватил молоток, начал размахивать им перед лицами медиков, расколотил чемодан с лекарствами, угрожал «разбить головы» приехавшим. Дебошир был ранее судим. О случившимся фельдшеры сообщили в полицию. Разъяренного мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В январе прошлого года отделение скорой помощи в Оргтруде разгромил частично недееспособный мужчина. А в 2017-м в областном центре было сразу три нападения на фельдшеров. Во всех случаях на место была вызвана полиция.

Ранее «Призыв» сообщал, что после произошедшего сотрудники «скорой помощи» Владимира отказываются ездить на вызовы в одиночку. Об этом они уведомили своё руководство.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»