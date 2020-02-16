Надземный переход свяжет Горького с Содышкой

Через трассу М7 во Владимире устанавливают шестой по счёту надземный переход — в районе улицы Горького. Он заменит две существующие сейчас «зебры». Движение на этом участке трассы с примыкающим перекрёстком, связывающим Владимир с юрьев-польским направлением, оживлённое, так что надземный переход насущно необходим. Но проблема в том, что делают его на приличном расстоянии от нынешних переходов. Дорожники винят в этом администрацию города, не согласившуюся убрать коммуникации в нужной зоне. Администрация успокаивает: мол, подходы к будущей «надземке» организуем.

Безопасного пути до новой «надземки» пока нет.

Алексей Борисов, начальник Упрдора «Москва-Нижний Новгород»:

Мы ещё не открыли. Он откроется к 1 марта. Не могли долго установить, так как согласовывали с нашими смежниками, то есть администрацией города.

Есть проблема. Вокруг всей нашей дороги идут коммуникации. У нас в полосе отвода лежат коммуникации. В соответствии с законом их тоже не должно быть.

Когда мы написали: «уберите коммуникации», нам сказали, извините, это историческая ситуация.

Но в законе нет исторической ситуации. В законе есть норма.

В администрации города Владимира заверили, что разработали удобную схему движения от остановок общественного транспорта до перехода. «Зебры» сместят на второстепенные дороги, освободив «Пекинку». После открытия «надземки» удобнее будет и автомобилистам, следующим по федеральной трассе: сократится время ожидания на светофорах. С весны на перекрестке начнутся ремонтные работы на разгонных и поворотных полосах.



Как «Призыв» сообщал ранее, в надземных переходах к апрелю запустят лифты. Работы по их монтажу уже ведутся.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»